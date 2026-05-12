Nowe zapadlisko powstało w poniedziałek w Olkuszu (woj. małopolskie). Dziura znajduje się przy jednym z prywatnych domów przy ul. Kantego, blisko centrum miasta.

Dziura ma około dwóch metrów szerokości i metr głębokości - informuje "Gazeta Krakowska", która opisała zdarzenie.

O jej powstaniu służby zaalarmowano w poniedziałkowy wieczór. Na miejscu pojawili się strażacy, policjanci i inspekcja budowlana. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną powstania zapadliska.

Inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził uszkodzenia domostwa, mieszkańców nie ewakuowano - pisze "GK", cytując dyżurnego olkuskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

We wtorek na miejscu mają pojawić się przedstawiciele inspektoratu, a także Urzędu Miasta i Gminy, by zbadać przyczynę powstania dziury.

To nie pierwsza tego typu sytuacja. Wcześniej ziemia zapadała się pod drogą naprzeciwko cmentarza oraz przy prywatnym domu na osiedlu Glinianki. Dziesiątki wielkich lejów powstawały również w lasach znajdujących się nieopodal ogródków działkowych - przypomina cytowane medium.