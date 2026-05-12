Prezydent Krakowa podjął decyzję o odwołaniu Adama Budaka ze stanowiska dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Od 12 maja instytucją pokieruje dotychczasowy wicedyrektor Grzegorz Kuźma. Decyzja została poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym i konsultacjami ze związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami twórczymi.

Adam Budak przestał pełnić funkcję dyrektora MOCAK z dniem 11 maja 2026 roku.

Jak podano w oficjalnym komunikacie, podstawą odwołania są "ustalenia dotyczące niewłaściwego sposobu realizacji obowiązków związanych z organizacją pracy i zarządzaniem zespołem".

"Podjęte działania mają na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji, wzmocnienie standardów organizacyjnych oraz stworzenie bezpiecznych i właściwych warunków pracy, co nie stoi w sprzeczności z docenieniem merytorycznych kompetencji, dorobku kuratorskiego oraz wkładu Adama Budaka w rozwój programu i międzynarodowej rozpoznawalności MOCAK-u" - podkreślił magistrat w uzasadnieniu decyzji.

Do czasu wyłonienia nowego dyrektora obowiązki szefa MOCAK przejmie Grzegorz Kuźma, dotychczasowy zastępca Adama Budaka. Ma to zapewnić ciągłość funkcjonowania placówki i stabilność w zarządzaniu zespołem.



Rozwiązanie stosunku pracy z Adamem Budakiem nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia, czyli 30 czerwca 2026 roku.

Kolejne kontrowersje

Adam Budak kierował Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zaledwie osiem miesięcy. Został wyłoniony w drodze konkursu po głośnym odwołaniu poprzedniej dyrektor, Marii Anny Potockiej.

Warto przypomnieć, że konkurs na nowego dyrektora odbywał się w atmosferze napięcia, po tym jak wobec Potockiej pojawiły się zarzuty dotyczące mobbingu w innej instytucji kultury.





Miejska instytucja kultury Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (ang. Museum of Contemporary Art in Kraków) została powołana do życia w 2010 r., a otwarta w 2011 r.