Poszukiwany od piątku mężczyzna, który nożem zaatakował kierowcę taksówki w Krakowie, został znaleziony martwy - przekazała małopolska policja. Zwłoki napastnika zauważył w jednym z krakowskich stawów wędkarz.

Nożownik, który zaatakował taksówkarza w Krakowie został odnaleziony martwy / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w miniony piątek po południu.

41-letni taksówkarz został raniony nożem przez pasażera przy krakowskiej Tauron Arenie. Kierowca taksówki to obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację. Jego stan jest stabilny.

Po przesłuchaniu policja wykluczyła atak na tle rasistowskim.

Uzbek miał zeznać, że pasażer zażądał zmiany wcześniej obranej w aplikacji trasy. Gdy taksówkarz poinformował go o tym, że nie ma takiej możliwości, ten zaatakował go nożem, a następnie uciekł.

Kierowca miał rany cięte na szyi, przedramieniu oraz ręce.

Martwy napastnik odnaleziony w stawie

W poniedziałek wieczorem policja poinformowała RMF FM, że zwłoki mężczyzny zauważył w jednym z krakowskich stawów wędkarz. Natychmiast powiadomił służby.

Około 19:20 w jednym ze stawów na terenie Krakowa wędkarz zauważył unoszące się na wodzie ciało. Na podstawie ubioru i rysopisu stwierdzono, że jest to prawdopodobnie ciało sprawcy usiłowania zabójstwa, do którego doszło 22 sierpnia w Krakowie - powiedział RMF FM młodszy aspirant Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Na miejscu pracuje policja i prokuratura.