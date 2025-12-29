Już wkrótce mieszkańców Krakowa czekają poważne zmiany na ul. Piastowskiej. Rozpoczyna się długo wyczekiwana przebudowa jednej z ważniejszych arterii w dzielnicach V Krowodrza i VII Zwierzyniec. Modernizacja przyniesie nowe udogodnienia dla pieszych, rowerzystów i kierowców, ale wiąże się także z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
Już wkrótce kierowców w północnej części Krakowa czekają kolejne utrudnienia. Rusza bowiem remont ul. Piastowskiej.
Do końca 2025 roku wykonawca planuje przeprowadzić niezbędne prace przygotowawcze na ul. Piastowskiej. Jak zapewniają przedstawiciele inwestycji, roboty prowadzone w najbliższych tygodniach nie spowodują zmian w organizacji ruchu.
Utrudnienia pojawią się dopiero w połowie stycznia 2026 roku, kiedy rozpocznie się przebudowa podziemnej infrastruktury.
W połowie stycznia 2026 roku zamknięty zostanie jeden pas ruchu, a na odcinku od al. 3 Maja aż do mostu na Rudawie zacznie obowiązywać ruch jednokierunkowy.
Po zakończeniu modernizacji ul. Piastowska ma się stać bardziej uporządkowana i bezpieczna. Dotychczasowy pas jezdni wykorzystywany przez rowerzystów zostanie zastąpiony pełnowymiarową drogą dla rowerów. Przewidziano także nowe chodniki oraz zieleńce, które oddzielą ruch pieszy i rowerowy od jezdni.
W ramach inwestycji powstanie jezdnia o szerokości 6 metrów oraz obustronne chodniki. Na odcinku od al. 3 Maja w kierunku północnym jezdnia będzie stopniowo poszerzać się do 9 metrów, aby płynnie połączyć się z istniejącym układem drogowym.
Przed mostem nad Rudawą zaprojektowano poszerzenie pasów ruchu do 3,75 metra, co – jak podkreślają projektanci – "umożliwi zatrzymanie autobusów komunikacji miejskiej bez blokowania przejazdu innym pojazdom".
Projekt obejmuje także przebudowę skrzyżowań z al. 3 Maja oraz ulicami Mydlnicką i Igrców. W rejonie tych skrzyżowań powstaną przystanki autobusowe, a po stronie wschodniej (od strony Błoń) chodnik o szerokości 3,5 metra oraz droga dla rowerów o szerokości 2,5 metra.
Po stronie zachodniej powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja obejmuje także wykonanie odwodnienia drogowego i nowego oświetlenia ulicznego.
W ramach inwestycji przewidziano wycinkę 34 drzew, przesadzenie 8 drzew, a nasadzenia zastępcze obejmą 3 drzewa oraz aż 2148 krzewów. Wycinka zieleni będzie wykonywana po 6 stycznia 2026 roku.
Przebudowa ul. Piastowskiej jest wspólnym zadaniem Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Wodociągów Miasta Krakowa.
Zakończenie wszystkich prac planowane jest na sierpień 2026 roku.