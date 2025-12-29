Już wkrótce mieszkańców Krakowa czekają poważne zmiany na ul. Piastowskiej. Rozpoczyna się długo wyczekiwana przebudowa jednej z ważniejszych arterii w dzielnicach V Krowodrza i VII Zwierzyniec. Modernizacja przyniesie nowe udogodnienia dla pieszych, rowerzystów i kierowców, ale wiąże się także z czasowymi utrudnieniami w ruchu.

Ul. Piastowska w Krakowie / OSKAR NOWAK/Polska Press/East News / East News

Już wkrótce kierowców w północnej części Krakowa czekają kolejne utrudnienia. Rusza bowiem remont ul. Piastowskiej.

Do końca 2025 roku wykonawca planuje przeprowadzić niezbędne prace przygotowawcze na ul. Piastowskiej. Jak zapewniają przedstawiciele inwestycji, roboty prowadzone w najbliższych tygodniach nie spowodują zmian w organizacji ruchu.

Utrudnienia pojawią się dopiero w połowie stycznia 2026 roku, kiedy rozpocznie się przebudowa podziemnej infrastruktury.

Zmiany w organizacji ruchu od stycznia 2026

W połowie stycznia 2026 roku zamknięty zostanie jeden pas ruchu, a na odcinku od al. 3 Maja aż do mostu na Rudawie zacznie obowiązywać ruch jednokierunkowy.

Po zakończeniu modernizacji ul. Piastowska ma się stać bardziej uporządkowana i bezpieczna. Dotychczasowy pas jezdni wykorzystywany przez rowerzystów zostanie zastąpiony pełnowymiarową drogą dla rowerów. Przewidziano także nowe chodniki oraz zieleńce, które oddzielą ruch pieszy i rowerowy od jezdni.

W ramach inwestycji powstanie jezdnia o szerokości 6 metrów oraz obustronne chodniki. Na odcinku od al. 3 Maja w kierunku północnym jezdnia będzie stopniowo poszerzać się do 9 metrów, aby płynnie połączyć się z istniejącym układem drogowym.

Przed mostem nad Rudawą zaprojektowano poszerzenie pasów ruchu do 3,75 metra, co – jak podkreślają projektanci – "umożliwi zatrzymanie autobusów komunikacji miejskiej bez blokowania przejazdu innym pojazdom".



Przebudowa skrzyżowań

Projekt obejmuje także przebudowę skrzyżowań z al. 3 Maja oraz ulicami Mydlnicką i Igrców. W rejonie tych skrzyżowań powstaną przystanki autobusowe, a po stronie wschodniej (od strony Błoń) chodnik o szerokości 3,5 metra oraz droga dla rowerów o szerokości 2,5 metra.

Po stronie zachodniej powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja obejmuje także wykonanie odwodnienia drogowego i nowego oświetlenia ulicznego.

W ramach inwestycji przewidziano wycinkę 34 drzew, przesadzenie 8 drzew, a nasadzenia zastępcze obejmą 3 drzewa oraz aż 2148 krzewów. Wycinka zieleni będzie wykonywana po 6 stycznia 2026 roku.

Przebudowa ul. Piastowskiej jest wspólnym zadaniem Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Wodociągów Miasta Krakowa.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na sierpień 2026 roku.