Od 1 stycznia w Krakowie zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Dla kierowców oznacza to sporo zmian. Zarówno dla tych, którzy są zameldowani w mieście, jak i dla tych, którzy do Krakowa przyjeżdżają "od święta". Pytań mnóstwo, dlatego w RMF FM uruchamiamy dziś dyżur eksperta.

Strefa Czystego Transportu będzie obowiązywać w Krakowie od 1 stycznia 2026 roku / Shutterstock

Na Wasze pytania w poniedziałek 29 grudnia odpowiadać będzie Grzegorz Dziok z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Możecie dzwonić pod numer 12 2 000 010 w godzinach od 9:00 do 11:00.

W mailach do naszej redakcji często pytacie o to, co od 1 stycznia zmieni się dla studentów, którzy przyjeżdżają do Krakowa samochodami spoza miasta. Czy zmiany w Strefie Czystego Transportu obowiązywać będą też emerytów i rencistów? Co z autami dostawczymi? Kto będzie zwolniony z wymogów SCT? Jak zarejestrować auto? Jak sprawdzić, czy samochód spełnia normy?

SCT to obszar w mieście, do którego wjazd będzie ograniczony dla pojazdów, które nie spełniają określonych norm emisji spalin (normy Euro).

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku i obejmą obszar wewnątrz IV obwodnicy miasta.

Kto zapłaci za wjazd do strefy?

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, opłatę za wjazd do SCT będą musieli uiścić kierowcy pojazdów niespełniających określonych norm emisyjnych.

W 2026 roku opłata godzinowa wyniesie 2,5 zł, dzienna - 5 zł, a abonament miesięczny - 100 zł. W kolejnych latach stawki wzrosną - w 2027 roku opłata dzienna wzrośnie do 15 zł (ważna przez sześć godzin), a abonament miesięczny do 250 zł.

W 2028 roku miesięczny abonament wyniesie już 500 zł.

Od 2029 roku opłaty mają zostać całkowicie zniesione, a wjazd samochodów niespełniających norm będzie całkowicie zakazany.

Za nieuprawniony wjazd do strefy grozi mandat do 500 zł. Władze miasta zapowiadają, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania SCT straż miejska i policja będą skupiać się głównie na informowaniu i pouczaniu kierowców.

Wymogi dla pojazdów - kto wjedzie do SCT?

Od 2026 roku wjazd do Strefy Czystego Transportu będzie możliwy tylko dla pojazdów spełniających określone normy emisji spalin.

Dla samochodów osobowych wymagane będą:



Samochody benzynowe: Co najmniej norma emisji spalin Euro 4 lub rok produkcji nie wcześniejszy niż 2005.

Samochody z silnikiem Diesla: Co najmniej norma emisji Euro 6 lub rok produkcji nie wcześniejszy niż 2014.

Dla pojazdów powyżej 3,5 tony (np. ciężarówki, autobusy) wymagania są następujące:



Samochody benzynowe: Co najmniej norma emisji spalin Euro 4 lub rok produkcji nie wcześniejszy niż 2005.

Samochody z silnikiem Diesla: Co najmniej norma emisji Euro 6 lub rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012.

Właściciele samochodów z polskimi rejestracjami, które spełniają powyższe wymagania, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań - takie pojazdy zostaną automatycznie zakwalifikowane jako uprawnione do wjazdu do strefy.



Bezterminowe zwolnienia dla mieszkańców

Mieszkańcy Krakowa, którzy przed wejściem w życie uchwały w czerwcu były już właścicielami lub współwłaścicielami swoich obecnych pojazdów, będą mogły z nich korzystać w SCT bezterminowo, bez względu na ich standard emisji spalin.

Poniżej znajdziesz film instruktażowy, który krok po kroku pokazuje, jak skorzystać z systemu i jak wypełnić najważniejsze formularze.