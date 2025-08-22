Policyjna obława po napadzie na taksówkarza w Krakowie. Mężczyzna został zaatakowany nożem przez klienta.
Do szokujących scen doszło na Alei Pokoju w Krakowie. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Paweł Konieczny, taksówkarz został zaatakowany przez klienta.
Agresor zadał mu kilka ciosów nożem.
Ofiara ma kilka ran ciętych, ale jej stan jest stabilny.
Sprawca uciekł. Trwa obława.
