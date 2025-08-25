Szokujące sceny w Warszawie. Ciężarna kobieta leżała przed sklepem i błagała o wodę. Nikt się nie zwracał na nią uwagi, bo – jak relacjonuje straż miejska - była zaniedbana. Konieczna była natychmiastowa pomoc.

Szokujące sceny na ulicy Inżynierskiej

15 sierpnia w Warszawie doszło do sytuacji, która porusza i zmusza do refleksji nad obojętnością wobec osób potrzebujących. Przed jednym ze sklepów na ul. Inżynierskiej strażnicy miejscy zauważyli leżącą kobietę.

Była wyraźnie wyczerpana, drżała i miała spowolnione ruchy. "Tego dnia było bardzo gorąco, a leżąca już z daleka wyglądała na wyczerpaną, drżała i miała spowolnione ruchy" - relacjonują funkcjonariusze.

Błagała o wodę, nikt nie reagował

Kiedy funkcjonariuszka podeszła do kobiety i zapytała, czy wszystko w porządku, usłyszała dramatyczną odpowiedź. Kobieta z trudem przyznała, że od 12 godzin nic nie piła i błagała klientów sklepu o wodę. Niestety, nikt nie zwracał na nią uwagi.

Kobieta wyznała, że jest osobą w kryzysie bezdomności, cierpi na padaczkę i nie przyjmuje leków. Dodała, że niedawno dowiedziała się o ciąży.

Szybka reakcja uratowała życie

Strażnicy miejscy natychmiast przystąpili do działania. Zapewnili kobiecie wodę, otoczyli ją opieką i wezwali pogotowie ratunkowe. Do czasu przyjazdu karetki przeprowadzili specjalistyczny wywiad, którego ustalenia przekazali ratownikom medycznym.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji kobieta otrzymała niezbędną pomoc.

Apel o wrażliwość i reakcję

Strażnicy miejscy podkreślają, jak ważna jest reakcja świadków w takich sytuacjach.

"Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób w kryzysie bezdomności. Aby pomóc, wystarczy niezwłocznie powiadomić służby, w tym straż miejską. Numer interwencyjny - 986. Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!" - apelują funkcjonariusze.