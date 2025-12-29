Nie żyje Ireneusz Pastuszak, aktor Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Zmarł w sobotę wieczorem podczas wyjazdu do Maroka. Miał 65 lat.

Ireneusz Pastuszak zmarł 27 grudnia (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Nie żyje Ireneusz Pastuszak, aktor Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Zmarł w sobotę wieczorem podczas wyjazdu do Maroka, miał 65 lat.

Informację o śmierci przekazali prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny oraz bliscy aktora.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Zobacz również: Nie żyje Brigitte Bardot

Aktor Ireneusz Pastuszak nie żyje. Zmarł podczas świątecznego wyjazdu do Maroka. Informację o jego śmierci przekazał prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny oraz bliscy aktora.

"Hipnotyzował każdą rolą"

"Nie żyje Ireneusz Pastuszak, geniusz tarnowskiej sceny teatralnej. Hipnotyzował każdą rolą. Był prawdziwą perłą tarnowskiego teatru, bez niego trudno sobie wyobrazić tarnowski świat kulturalny. Był również wyjątkowym człowiekiem, który nosił w sobie wyjątkową miłość do sztuki i kultury. Ogromna, bardzo bolesna strata" - napisał Kwaśny na swoim profilu w mediach społecznościowych.

"Wszyscy myśleliśmy, że jesteś niezniszczalny"

"NIE MA GO. Odszedł wczoraj wieczorem. To ostatnie zdjęcie, które mu zrobiłam tego dnia. To bardzo w jego stylu umrzeć przy Oceanie, zawsze miał pod skórą Wilka Morskiego" - napisała z kolei wieloletnia partnerka Ireneusza Pastuszaka Leona Iwańska.

"Wybrał sobie na to Imsouane, zabitą dechami wioskę rybacką na końcu afrykańskiego świata. To był nasz wspólny ostatni zachód, wypiliśmy jeszcze marokańską herbatę miętową. To był dobry, spokojny dzień. Wieloletni partner, bliska dusza. Nie wrzucę czarnobiałych zdjęć. Życzę każdemu takich pożegnań" - podkreśliła. "PS: Ireneusz, wszyscy myśleliśmy, że jesteś niezniszczalny" - dodała.

Ireneusza Pastuszaka pożegnała także jego córka, Paulina Pastuszak. "Po raz ostatni zszedł ze sceny. Irek, mój Tata. Znacie go" - napisała. "Zapamiętam go z desek teatrów, jako genialnego aktora. Od czasu "Snu nocy letniej", kolejnych spektakli w teatrze Słowackiego, przez WYBITNEGO MAKBETA, którą to rolą wgniatał w fotel, aż po premierę sprzed miesiąca - akurat w jakieś badziewnej rólce (na pewno prychnąłby tutaj i machnął ręką mówiąc "Oj Pawlut, przestań"). No nie przestanę" - napisała, dodając: "Straszliwie żal, że na kolejne spektakle będę musiała trochę poczekać".

Sam Ireneusz Pastuszak jeszcze w Wigilię opublikował na swoim profilu na Facebooku życzenia bożonarodzeniowe z filmem znad oceanu. "Taka nietypowa oceaniczna Wigilia" - napisał.

Role Ireneusza Pastuszaka

Ireneusz Pastuszak urodził się 27 stycznia 1960 roku. W 1985 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Związany był m.in. z teatrami w Rzeszowie, Chorzowie oraz Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Na deskach Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie występował na początku lat 90. XX wieku. Ponownie wrócił na nie w 2011 roku.

Na swoim koncie miał kilkadziesiąt ról teatralnych. Do najważniejszych należą: Artur w "Tangu" Sławomira Mrożka, Gerwazy w "Panu Tadeuszu" (Teatr im. W. Siemaszkowej, Rzeszów) czy Valentina w "Pocałunku kobiety-pająka" (Teatr Rozrywki, Chorzów).

Na dużym i małym ekranie można go było zobaczyć m.in. w "Szpilkach na Giewoncie", "Starej baśni" lub "Niedokończonym locie".

Ireneusz Pastuszak był także jednym z głównych inicjatorów budowy Szopy Sztuki nieopodal tarnowskiej winnicy przy Parku Sanguszków.