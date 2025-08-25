W wypadku awionetki w miejscowości Krzycko Wielkie w Wielkopolsce zginął 20-letni młociarz Jakub Pracharczyk. Utalentowany sportowiec to wicemistrz Polski młodzieżowców.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KM PSP Leszno / PAP

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem. Według wstępnych ustaleń w okolicach ulicy Spokojnej w Krzycku Wielkim samolot spadł na prywatną posesję i stanął w płomieniach.

Nie żyją dwie osoby, które były na pokładzie awionetki.

Strażacy musieli ugasić pożar i dostać się do ofiar zakleszczonych w kabinie.

Jakub Pracharczyk zginął w wypadku awionetki

Niedługo po tym portal AthleticsNews na platformie X podał, że jedną z ofiar jest 20-letni polski młociarz Jakub Pracharczyk. Tę informację potwierdził WP SportoweFakty klubowy trener zawodnika z OKS Skra Warszawa, Mikołaj Rosa.

Jak poinformował AthleticsNews - jeszcze w sobotę 20-latek startował w seniorskich mistrzostwach Polski.

Utalentowany sportowiec

Jakub Pracharczyk był bardzo utalentowanym sportowcem.