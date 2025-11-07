Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy decyzję niższej instancji i nie zgodził się na tymczasowy areszt wobec prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz jego zastępcy Artura Bochenka. Obaj samorządowcy usłyszeli poważne zarzuty w śledztwie dotyczącym nadużyć przy przetargu współfinansowanym ze środków unijnych.

Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie Prokuratury Europejskiej na decyzję o odmowie aresztowania prezydenta Nowego Sącza i jego zastępcy.

Ludomir Handzel i Artur Bochenek są podejrzani o nadużycie uprawnień przy przetargu na kursy i warsztaty finansowane z funduszy UE.

Według CBA, szkoda dla interesu publicznego mogła przekroczyć 600 tys. euro (ponad 2,6 mln zł).

Sąd uznał, że nie ma obaw bezprawnego wpływania na postępowanie przez podejrzanych.

W piątek, 7 listopada, Sąd Okręgowy w Katowicach rozpatrzył zażalenie Prokuratury Europejskiej na decyzję sądu pierwszej instancji, który odmówił tymczasowego aresztowania prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz jego zastępcy Artura Bochenka - poinformował serwis miastons.pl. Sąd Okręgowy podzielił argumenty Sądu Rejonowego, uznając, że nie zachodzą przesłanki do zastosowania aresztu, w tym obawy bezprawnego wpływania na toczące się postępowanie.

Zarzuty nadużycia uprawnień i śledztwo Prokuratury Europejskiej

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy przetargu na organizację kursów i warsztatów realizowanych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Według ustaleń Centralnego Biura Antykorupcyjnego urzędnicy miejscy mieli przekroczyć swoje uprawnienia i przekazać poufne dane jednemu z oferentów. W wyniku tych działań szkoda dla interesu publicznego mogła wynieść ponad 600 tysięcy euro, czyli około 2,6 mln złotych. Prokuratura Europejska prowadzi śledztwo w tej sprawie, a zarzuty usłyszeli zarówno prezydent miasta, jak i jego zastępca.

Środki zapobiegawcze zamiast aresztu

Po decyzji sądu o odmowie aresztowania, wobec Ludomira Handzla i Artura Bochenka zastosowano inne środki zapobiegawcze. Obaj zostali zawieszeni w czynnościach służbowych, mają zakaz kontaktowania się z określonymi pracownikami Urzędu Miasta oraz zakaz wstępu na jego teren. Dodatkowo zostali zobowiązani do wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości około 34 tys. euro (ok. 150 tys. zł).

Śledztwo w sprawie nadużyć przy przetargu trwa. Prokuratura Europejska zapowiada dalsze czynności, a prezydent Nowego Sącza oraz jego zastępca pozostają pod nadzorem organów ścigania, choć nie trafią do aresztu.