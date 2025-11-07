Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy decyzję niższej instancji i nie zgodził się na tymczasowy areszt wobec prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz jego zastępcy Artura Bochenka. Obaj samorządowcy usłyszeli poważne zarzuty w śledztwie dotyczącym nadużyć przy przetargu współfinansowanym ze środków unijnych.
W piątek, 7 listopada, Sąd Okręgowy w Katowicach rozpatrzył zażalenie Prokuratury Europejskiej na decyzję sądu pierwszej instancji, który odmówił tymczasowego aresztowania prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz jego zastępcy Artura Bochenka - poinformował serwis miastons.pl. Sąd Okręgowy podzielił argumenty Sądu Rejonowego, uznając, że nie zachodzą przesłanki do zastosowania aresztu, w tym obawy bezprawnego wpływania na toczące się postępowanie.
Przypomnijmy, że sprawa dotyczy przetargu na organizację kursów i warsztatów realizowanych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Według ustaleń Centralnego Biura Antykorupcyjnego urzędnicy miejscy mieli przekroczyć swoje uprawnienia i przekazać poufne dane jednemu z oferentów. W wyniku tych działań szkoda dla interesu publicznego mogła wynieść ponad 600 tysięcy euro, czyli około 2,6 mln złotych. Prokuratura Europejska prowadzi śledztwo w tej sprawie, a zarzuty usłyszeli zarówno prezydent miasta, jak i jego zastępca.
Po decyzji sądu o odmowie aresztowania, wobec Ludomira Handzla i Artura Bochenka zastosowano inne środki zapobiegawcze. Obaj zostali zawieszeni w czynnościach służbowych, mają zakaz kontaktowania się z określonymi pracownikami Urzędu Miasta oraz zakaz wstępu na jego teren. Dodatkowo zostali zobowiązani do wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości około 34 tys. euro (ok. 150 tys. zł).
Śledztwo w sprawie nadużyć przy przetargu trwa. Prokuratura Europejska zapowiada dalsze czynności, a prezydent Nowego Sącza oraz jego zastępca pozostają pod nadzorem organów ścigania, choć nie trafią do aresztu.