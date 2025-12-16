Władze Krakowa zaproponowały znaczące podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Nowe stawki mają wejść w życie 2 marca 2026 roku, a decyzję w tej sprawie podejmą radni podczas środowej sesji. Propozycja spotkała się z ostrą krytyką ze strony mieszkańców, opozycyjnych radnych oraz posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek.

Nowe ceny biletów - co się zmieni?

O tym, czy i o ile zmienią się koszty za korzystanie z transportu publicznego w Krakowie, rada miasta zdecyduje w środę (17 grudnia).

Podwyżki mają objąć zarówno bilety okresowe, jak i jednorazowe oraz czasowe. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zaproponował, aby zmiany weszły w życie od 2 marca 2026 r.

Miesięczny bilet mieszkańca na wszystkie linie ma kosztować 109 zł (obecnie 90 zł), a na jedną linię - 90 zł (obecnie 64 zł). Bilet półroczny zdrożeje z 470 zł do 565 zł. W ofercie pojawi się także bilet roczny dla studentów za 470 zł, dostępny dla posiadaczy Karty Krakowskiej.

Zmiany dotkną również biletów czasowych. Wprowadzony zostanie bilet 15-minutowy za 4 zł, 30-minutowy za 6 zł, 60-minutowy za 8 zł (obecnie 6 zł), a 90-minutowy za 9 zł (obecnie 8 zł).

Wyższe kary za jazdę bez biletu

Według dyrektora Zarządu Transportu Publicznego, Łukasza Franka, nowy cennik przyniesie miastu dodatkowe wpływy w wysokości prawie 66 mln zł. Jak podkreślił, obecnie Kraków dokłada niemal 65 proc. środków własnych do finansowania transportu zbiorowego.

Mieszkańcy i opozycja: "To niesprawiedliwe i błędne"

Propozycja podwyżek spotkała się z ostrą krytyką. Pasażerowie, komentujący tę sprawę m.in. na Platformie Komunikacyjnej Krakowa, zwracają uwagę na spóźniające się i przepełnione autobusy oraz niską jakość usług.

PKK oceniła, że udział wydatków na transport zbiorowy w budżecie miasta na 2026 rok jest niepokojąco niski - wynosi zaledwie 9,32 proc., podczas gdy Warszawa przeznacza ponad 15 proc., a Gdańsk i Poznań ponad 12 proc.

Posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek skierowała pilną interwencję do prezydenta Aleksandra Miszalskiego. "Proponowane podwyżki cen biletów MPK oceniam jako głęboko niesprawiedliwe społecznie i strategicznie błędne. Nie ma mojej zgody na logikę, w której budżet miasta łata się, sięgając głębiej do kieszeni stałych mieszkańców płacących tu podatki, przy jednoczesnym uprzywilejowaniu turystów" - napisała posłanka.

Dodała także: "Dalsze przerzucanie kosztów na pasażerów, przy jednoczesnym cięciu liczby kursów tramwajowych, zachęci mieszkańców do powrotu do samochodów, co zniweczy lata walki ze smogiem".

Spór o ceny biletów dla studentów

Argumenty zwolenników podwyżek



Radni Koalicji Obywatelskiej przekonują, że koszt miesięcznego biletu mieszkańca na wszystkie linie po podwyżce w 2026 roku będzie stanowił 3 proc. wynagrodzenia minimalnego netto.

Dla porównania, w 2025 roku jest to 2,6 proc., a w 2021 roku wynosił aż 4 proc. "Transport publiczny jest krwioobiegiem miasta i musi być atrakcyjny, zachęcać do rezygnacji z samochodu, a to musi kosztować" - podkreślił Tomasz Daros (KO).

Zmiany w płatnym parkowaniu

W środę radni zdecydują także o zmianach w zasadach płatnego parkowania.

Od 31 stycznia opłaty mają być pobierane od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 22 (obecnie od 10 do 20).

