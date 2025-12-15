Polscy naukowcy opracowali nową cząsteczkę, która może stać się przełomem w leczeniu raka jelita grubego. Odkrycie daje nadzieję tysiącom pacjentów i już zostało objęte ochroną patentową.

/ Fot. Jan Zych/Politechnika Krakowska / Materiały prasowe

Przełomowe odkrycie w walce z rakiem jelita grubego

Zespół badaczy z Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN opracował związek chemiczny o nazwie DK-AT390HCl, który wykazuje wysoką skuteczność w niszczeniu komórek raka jelita grubego, jednocześnie oszczędzając zdrowe tkanki.

"Mamy już więcej niż zalążek leku. To wczesna wersja działającego systemu terapeutycznego" - podkreśla dr inż. Damian Kułaga, lider zespołu badawczego.





Jak działa nowa cząsteczka?

DK-AT390HCl został odkryty w laboratoriach Politechniki Krakowskiej i powstał w wyniku badań nad pochodnymi tryptaminy wzbogaconymi o układ triazyny i pirymidyny.

Związek ten, początkowo testowany na komórkach raka piersi, okazał się wyjątkowo skuteczny wobec komórek raka jelita grubego.

"Praktycznie nie uszkadzał zdrowych komórek, a jednocześnie bardzo silnie działał na komórki nowotworowe raka jelita. To - wraz z dodatkowymi badaniami - zasugerowało nam, że może on mieć dobrą selektywność i potencjał terapeutyczny" - wyjaśnia z kolei dr wet. Izabela Siemińska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Badania wykazały, że DK-AT390HCl hamuje autofagię komórek nowotworowych, czyli proces, który pozwala im przetrwać w trudnych warunkach, np. podczas chemioterapii.

"Chcemy ten proces powstrzymać, żeby komórki nowotworowe nie miały jak się bronić" - tłumaczy dr Kułaga, lider zespołu badawczego.





Patenty i dalsze plany

Odkrycie zostało już objęte czterema patentami i dwoma zgłoszeniami patentowymi, a naukowcy planują kolejne badania, by potwierdzić skuteczność cząsteczki na ludzkich tkankach.

"Mamy zbadany wstępny profil bezpieczeństwa in vivo, który na obecnym etapie jest dobrze rokujący. Będziemy sprawdzać, czy dalsze testy potwierdzą to, co wiemy po wstępnych badaniach" - mówi dr Kułaga.



Zespół badawczy rozważa sprzedaż praw patentowych firmie farmaceutycznej, co może przyspieszyć wprowadzenie nowej terapii do praktyki klinicznej.

Eksperci podkreślają, że choć droga od laboratorium do szpitala jest długa i wymaga wielu badań klinicznych, wyniki dotychczasowych prac są bardzo obiecujące dla przyszłości leczenia raka jelita grubego.



