Naukowcy podają prosty sposób na poprawę jakości powietrza w naszym domu. Jak się okazuje, skórka pomarańczy nie tylko przyjemnie pachnie, ale i oczyszcza powietrze w zamkniętych pomieszczeniach. Wystarczy obieraczka, gorąca woda i trochę cierpliwości.
- Delikatne gotowanie skórki pomarańczy uwalnia mieszaninę antyoksydantów i olejków eterycznych, które zmniejszają poziom reaktywnych gazów w powietrzu.
- Metoda działa na ozon i lotne związki organiczne, ale nie usuwa cząstek stałych, dlatego nie zastępuje filtrów ani odpowiedniej wentylacji.
- Jeśli pojawią się bóle głowy lub świszczący oddech, należy przerwać gotowanie.
Naukowcy wskazują, że przy delikatnym gotowaniu skórka pomarańczy uwalnia koktajl antyoksydantów i olejków eterycznych, który w zamkniętych pomieszczeniach znacznie redukuje mierzalny stres oksydacyjny (smog, spaliny, dym tytoniowy, niektóre produkty chemiczne czy lakiery do mebli).
Para wodna unosi związki wychwytujące wolne rodniki i zanieczyszczenia, jednak metoda nie eliminuje wszystkich zanieczyszczeń - działa najlepiej w przypadku gazów reaktywnych, takich jak ozon i niektóre tlenki azotu. Tłumi też zapachy powstające podczas gotowania i sprzątania.
Badacze wskazują na stosowanie delikatnego ogrzewania w pomieszczeniu, uchylanie okien oraz pamiętanie, że gotowanie skórki pomarańczy nie zastępuje wietrzenia czy stosowania oczyszczaczy HEPA.
- Opłucz skórki z dwóch lub trzech pomarańczy, aby usunąć z nich wosk. Sprawdzą się zarówno świeże, jak i mrożone skórki.
- Napełnij mały garnek wodą, dodaj skórki i doprowadź do delikatnego wrzenia. Nie przykrywaj.
- Gotuj na wolnym ogniu przez 20-40 minut. Dolej wody, aby zapobiec wygotowaniu.
- Jeżeli to możliwe, uchyl okno, zwłaszcza jeśli używasz świec, sprayów lub kuchenki gazowej.
- Jeśli lubisz, możesz dodać liść laurowy, laskę cynamonu lub kilka goździków, aby wzbogacić miksturę o związki fenolowe.
- Nigdy nie zostawiaj garnka bez nadzoru. Wyłącz kuchenkę, zanim woda się wygotuje.
- Podczas gotowania i po jego zakończeniu włącz okap, aby usunąć wilgoć.
- Przecieraj płytę grzewczą i blaty środkami bezzapachowymi, aby uniknąć mieszania się chemikaliów.
- Suszenie prania w pobliżu okna z wentylacją pozwala ograniczyć skoki wilgotności.
Po kilku minutach poczujesz świeży zapach. Mierniki ozonu mogą odnotować spadek jego stężenia, natomiast liczniki cząstek stałych zwykle nie pokazują dużych zmian - to naturalne, ponieważ para i uwalniane związki chemiczne działają przede wszystkim na gazy.
Uwaga: jeśli pojawią się bóle głowy lub świszczący oddech, przerwij gotowanie. Osoby z astmą powinny testować metodę wyłącznie przy dobrej wentylacji lub całkowicie z niej zrezygnować; podobne zalecenia dotyczą małych dzieci i osób szczególnie wrażliwych na zapachy. Nie stosuj tej techniki do maskowania zapachu pleśni.