Naukowcy podają prosty sposób na poprawę jakości powietrza w naszym domu. Jak się okazuje, skórka pomarańczy nie tylko przyjemnie pachnie, ale i oczyszcza powietrze w zamkniętych pomieszczeniach. Wystarczy obieraczka, gorąca woda i trochę cierpliwości.

Skórka pomarańczy z nowym zastosowaniem / Shutterstock

Delikatne gotowanie skórki pomarańczy uwalnia mieszaninę antyoksydantów i olejków eterycznych, które zmniejszają poziom reaktywnych gazów w powietrzu.

Metoda działa na ozon i lotne związki organiczne, ale nie usuwa cząstek stałych, dlatego nie zastępuje filtrów ani odpowiedniej wentylacji.

Jeśli pojawią się bóle głowy lub świszczący oddech, należy przerwać gotowanie.

Naukowcy wskazują, że przy delikatnym gotowaniu skórka pomarańczy uwalnia koktajl antyoksydantów i olejków eterycznych, który w zamkniętych pomieszczeniach znacznie redukuje mierzalny stres oksydacyjny (smog, spaliny, dym tytoniowy, niektóre produkty chemiczne czy lakiery do mebli).

Para wodna unosi związki wychwytujące wolne rodniki i zanieczyszczenia, jednak metoda nie eliminuje wszystkich zanieczyszczeń - działa najlepiej w przypadku gazów reaktywnych, takich jak ozon i niektóre tlenki azotu. Tłumi też zapachy powstające podczas gotowania i sprzątania.

Badacze wskazują na stosowanie delikatnego ogrzewania w pomieszczeniu, uchylanie okien oraz pamiętanie, że gotowanie skórki pomarańczy nie zastępuje wietrzenia czy stosowania oczyszczaczy HEPA.

Skórka pomarańczy w akcji. Jak to zrobić?

Opłucz skórki z dwóch lub trzech pomarańczy, aby usunąć z nich wosk. Sprawdzą się zarówno świeże, jak i mrożone skórki.

Napełnij mały garnek wodą, dodaj skórki i doprowadź do delikatnego wrzenia. Nie przykrywaj.

Gotuj na wolnym ogniu przez 20-40 minut. Dolej wody, aby zapobiec wygotowaniu.

Jeżeli to możliwe, uchyl okno, zwłaszcza jeśli używasz świec, sprayów lub kuchenki gazowej.

Jeśli lubisz, możesz dodać liść laurowy, laskę cynamonu lub kilka goździków, aby wzbogacić miksturę o związki fenolowe.

Nigdy nie zostawiaj garnka bez nadzoru. Wyłącz kuchenkę, zanim woda się wygotuje.

Podczas gotowania i po jego zakończeniu włącz okap, aby usunąć wilgoć.

Przecieraj płytę grzewczą i blaty środkami bezzapachowymi, aby uniknąć mieszania się chemikaliów.

Suszenie prania w pobliżu okna z wentylacją pozwala ograniczyć skoki wilgotności.



Po kilku minutach poczujesz świeży zapach. Mierniki ozonu mogą odnotować spadek jego stężenia, natomiast liczniki cząstek stałych zwykle nie pokazują dużych zmian - to naturalne, ponieważ para i uwalniane związki chemiczne działają przede wszystkim na gazy.

Uwaga: jeśli pojawią się bóle głowy lub świszczący oddech, przerwij gotowanie. Osoby z astmą powinny testować metodę wyłącznie przy dobrej wentylacji lub całkowicie z niej zrezygnować; podobne zalecenia dotyczą małych dzieci i osób szczególnie wrażliwych na zapachy. Nie stosuj tej techniki do maskowania zapachu pleśni.