Kierowcy planujący parkowanie w centrum Krakowa 11 listopada muszą przygotować się na opłaty. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przypomina, że w Święto Niepodległości postój w strefie płatnego parkowania będzie płatny, mimo że jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

11 listopada parkowanie w Krakowie jest płatne / Shutterstock

Po więcej aktualnych i ciekawych informacji zapraszamy na RMF24.pl .



Zarząd Dróg Miasta Krakowa przypomina, że 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, obowiązują standardowe opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Kiedy parkowanie jest darmowe?

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, kierowcy nie płacą za parkowanie w strefie w niedziele oraz w wybrane dni świąteczne.

Lista dni, w których można zostawić samochód bez opłat, obejmuje: 1 stycznia (Nowy Rok), drugi dzień Wielkanocy, 1 listopada (Wszystkich Świętych), 24 grudnia (Wigilia), 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).

11 listopada nie znajduje się na tej liście, dlatego opłaty za parkowanie obowiązują jak w każdy dzień roboczy.

Cennik strefy płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania w Krakowie obejmuje centrum miasta i jest podzielona na trzy podstrefy.

W podstrefie A koszt za pierwszą godzinę postoju wynosi 9 zł, za drugą – 10 zł, za trzecią – 11 zł, a za czwartą i kolejne – 9 zł. W podstrefie B pierwsza godzina kosztuje 8 zł, druga – 9 zł, trzecia – 10 zł, a czwarta i kolejne – 8 zł. W podstrefie C za pierwszą godzinę zapłacimy 7 zł, za drugą – 8 zł, za trzecią – 9 zł, a za czwartą i kolejne – 7 zł.

Dla posiadaczy Karty Krakowskiej opłaty są niższe.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa apeluje do kierowców o zwrócenie uwagi na obowiązujące przepisy i nieprzekraczanie czasu parkowania bez uiszczenia opłaty. Kierowcy, którzy nie dostosują się do obowiązujących zasad, muszą liczyć się z możliwością otrzymania mandatu.

Warto więc pamiętać o konieczności opłacenia postoju także w dniu 11 listopada.