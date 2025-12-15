Nie mniej niż 15 tys. zł - tyle wyniesie emerytura abpa Marka Jędraszewskiego, według źródeł, do których dotarła „Gazeta Wyborcza”. „Tyle zarabiał jako metropolita i tyle kuria będzie wypłacała” - mówił jeden z rozmówców dziennika. Duchowny odchodzi na emeryturę po tym, jak decyzją papieża na stanowisko metropolity krakowskiego powołany został kard. Grzegorz Ryś.

"Wyceniam go na 25 tys. zł"

Emerytura biskupa jest wyliczana na podstawie kilku składowych. "Gazeta Wyborcza" przypomniała, że jej główne filary to świadczenie z ZUS (wyliczane na podstawie odprowadzonych składek), świadczenia z Funduszu Kościelnego (to środki z budżetu państwa, w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - pokrywają m.in. składki ubezpieczenia społecznego), a także świadczenia z zasobów kościelnych (zapewnia je np. diecezja czy kuria - ma pokryć koszty mieszkania, ale także emerytury wynikające z wcześniejszych funkcji państwowych, np. kapelana w wojsku).

Jeden z rozmówców dziennika stwierdził, że ustępującego metropolitę "wycenia na 25 tys. zł". Do tego trzeba doliczyć codzienne utrzymanie, za które zapłaci krakowski Kościół - mówił, cytowany przez "Gazetę Wyborczą", jeden z księży, którzy byli w opozycji do abpa Jędraszewskiego.

Niemniej, jak twierdzi gazeta, odchodzący na emeryturę hierarcha może liczyć na co najmniej 15 tys. zł.

Tyle zarabiał jako metropolita i tyle kuria będzie wypłacała. Mniej nie może, choć to niesprawiedliwe. Wielu z nas uważa, że Archidiecezja Krakowska powinna dzielić ciężar utrzymania "cennego" emeryta z diecezjami łódzką i poznańską, gdzie również pracował - mówił rozmówca dziennika - krakowski ksiądz.

Nowy metropolita krakowski

Abp Jędraszewski pełnił funkcję metropolity krakowskiego od 2017 roku. Wcześniej przez pięć lat był metropolitą łódzkim. Pełnił również funkcję biskupa pomocniczego poznańskiego.

Pod koniec czerwca 2024 roku abp Marek Jędraszewski poinformował, że złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu metropolity krakowskiego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Urodzony 24 lipca 1949 roku duchowny w zeszłym roku skończył 75 lat.

Decyzji o następcy oczekiwano od wielu miesięcy, ale Watykan zwlekał. Stolica Apostolska ogłosiła pod koniec listopada, że to kard. Grzegorz Ryś będzie nowym metropolitą krakowskim.

Kard. Ryś to były rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2011-2017 był biskupem pomocniczym diecezji krakowskiej, a od 2017 roku pełnił funkcję arcybiskupa metropolity łódzkiego. W latach 2020-21 był administratorem apostolskim diecezji kaliskiej.

W Konferencji Episkopatu Polski kard. Grzegorz Ryś pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Ponadto wchodzi w skład Rady Stałej, Rady ds. Ekumenizm, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Rady ds. Rodziny.

Oficjalny ingres kard. Rysia odbędzie się w sobotę 20 grudnia o godz. 11:00 w katedrze na Wawelu w Krakowie.








