10-latek został ranny w wypadku ciągnika rolniczego w miejscowości Czermna w powiecie tarnowskim w Małopolsce. Przytomne dziecko do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek po południu w miejscowości Czermna w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie).
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, dziecko towarzyszyło ojcu przy wykonywaniu prac leśnych. W pewnym momencie chłopiec spadł z pojazdu i doznał obrażeń.
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ze względu na trudny, leśny teren konieczna była piesza ewakuacja poszkodowanego do punktu, z którego mógł zostać przetransportowany do szpitala. Następnie przytomnego chłopca zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W akcji ratunkowej uczestniczyło łącznie 23 strażaków, a także policja i zespoły ratownictwa medycznego. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.