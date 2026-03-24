10-latek został ranny w wypadku ciągnika rolniczego w miejscowości Czermna w powiecie tarnowskim w Małopolsce. Przytomne dziecko do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek ciągnika w miejscowości Czermna, fot. OSP KSRG Żurowa

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek po południu w miejscowości Czermna w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie).

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, dziecko towarzyszyło ojcu przy wykonywaniu prac leśnych. W pewnym momencie chłopiec spadł z pojazdu i doznał obrażeń.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ze względu na trudny, leśny teren konieczna była piesza ewakuacja poszkodowanego do punktu, z którego mógł zostać przetransportowany do szpitala. Następnie przytomnego chłopca zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W akcji ratunkowej uczestniczyło łącznie 23 strażaków, a także policja i zespoły ratownictwa medycznego. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.