W krakowskiej Nowej Hucie rusza budowa ogromnego kompleksu logistycznego 7R Hub Nowa Huta. Inwestycja o wartości 1 miliarda złotych ma być jednym z kluczowych elementów rewitalizacji dawnych terenów przemysłowych Krakowa. Docelowo na powierzchni 230 tys. mkw. zatrudnienie znajdzie aż 2 tysiące osób. Zakończenie prac planowane jest na maj 2027 roku.

1 mld zł będzie kosztować budowa kompleksu logistycznego 7R Hub Nowa Huta, zlokalizowanego w Ruszczy w krakowskiej Nowej Hucie. Według władz miasta będzie to jedna ze sztandarowych inwestycji projektu rewitalizacyjnego terenów poprzemysłowych Kraków Nowa Huta Przyszłości.

Symboliczny początek wielkich zmian

W środę odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kompleksu. Władze miasta podkreślają, że to dopiero początek szeroko zakrojonych zmian w tej części Krakowa.

Nowa Huta również powinna być ważnym centrum gospodarczym i ta transformacja, która dokonuje się z ciężkiego przemysłu na nowoczesne technologie, logistykę, nowoczesną produkcję, to jest właśnie ten kierunek, którego Nowa Huta potrzebuje i którego potrzebuje Kraków - mówił prezydent miasta Aleksander Miszalski podczas wydarzenia.

Nowa inwestycja ma przyciągnąć kolejne projekty biznesowe, tworząc z Nowej Huty nowoczesne centrum logistyki, technologii i przemysłu.

Największy tego typu kompleks w Europie

Za realizację projektu odpowiada polska firma 7R, lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i Czechach. Jak podkreśla Tomasz Lubowiecki, założyciel 7R, inwestycja w Nowej Hucie będzie sztandarowym przedsięwzięciem spółki i największym tego typu kompleksem logistyki miejskiej w Europie.

To projekt ogromny, ważny dla naszej firmy, ale też ważny dla tego miejsca, bo ma w sobie rewitalizację. Pomimo że budujemy coś przemysłowego, przywracamy też do życia ten zapomniany przez pewien okres teren - mówił.

Kompleks będzie wyposażony w nowoczesną infrastrukturę przygotowaną pod automatyzację oraz liczne udogodnienia dla firm technologicznych, produkcyjnych i operatorów logistycznych. Projekt 7R Hub Nowa Huta to nie tylko nowoczesność, ale także troska o środowisko. Na terenie inwestycji przewidziano nasadzenia ponad 2,2 tysiąca roślin wspierających bioróżnorodność, zalesienie około 10 hektarów, łąki kwietne, hotele dla owadów oraz ogrody deszczowe.

Nowa Huta Przyszłości - wspólna inicjatywa miasta i województwa

Budowa kompleksu odbywa się w ramach projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości, który ma na celu przekształcenie dawnych terenów przemysłowych w nowoczesną dzielnicę gospodarczą, naukową i mieszkaniową.

To wspólna inicjatywa Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego. 7R Hub Nowa Huta ma szansę stać się symbolem nowoczesnych przemian i impulsem do dalszego rozwoju tej części Krakowa.