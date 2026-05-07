Na terenie budowy akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza w Krakowie odkryto około stu min pochodzących z czasów drugiej wojny światowej. Niewybuchy znaleziono podczas prac ziemnych, gdy koparka natrafiła na pozostałości starej skrzyni.

W marcu Uniwersytet Jagielloński rozpoczął budowę pierwszego z dwóch nowoczesnych domów studenckich na kampusie na Ruczaju w Krakowie . Inwestycja ma zapewnić ponad 400 miejsc zakwaterowania dla studentów i doktorantów.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, od wczoraj na miejscu pracują wojskowi saperzy, którzy zabezpieczają teren i przygotowują niebezpieczne znalezisko do transportu.

Wcześniej koparka natrafiła na pozostałości skrzyni, w której były niewybuchy. Miny zostaną przetransportowane w bezpieczne miejsce i unieszkodliwione przez specjalistów. W sumie nzaleziono około stu niewybuchów.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Teren budowy został ogrodzony, a bezpieczeństwa pilnują policjanci. Służby zapewniają, że nie ma konieczności ewakuacji okolicznych budynków.

Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, a działania saperów przebiegają sprawnie i zgodnie z procedurami.

Odkrycie min na krakowskim Ruczaju to kolejny dowód na to, że pamiątki z czasów wojny wciąż mogą być obecne pod powierzchnią ziemi, nawet w miejscach intensywnie zabudowywanych.