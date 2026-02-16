Świętokrzyskie przyciąga tłumy! W 2025 roku najpopularniejsze atrakcje regionu odwiedziło blisko 5,8 mln osób.

Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu / Piotr Polak / PAP

Najnowsze dane, przekazane przez urząd marszałkowski, pokazują, że w 2025 roku region świętokrzyski odwiedziło blisko 5,8 mln turystów - to aż o 300 tys. więcej niż rok wcześniej. W czołówce zestawienia znalazły się miejsca, które od lat przyciągają tłumy, ale pojawiły się też nowe, zaskakujące propozycje.

JuraPark w Bałtowie - lider nie do pokonania

Największą popularnością wśród odwiedzających cieszył się ponownie JuraPark - Bałtowski Kompleks Turystyczny. W 2025 roku przyciągnął aż 450 tys. osób, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu do 412 tys. rok wcześniej. To miejsce, gdzie prehistoryczne gady przenoszą małych i dużych w zupełnie inny świat. Dzieci z wypiekami na twarzy podziwiają modele dinozaurów, a dorośli korzystają z licznych atrakcji edukacyjnych i rozrywkowych.

Święty Krzyż i Kadzielnia - historia i natura w natarciu

Na drugie miejsce awansował Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. To duchowe serce regionu w 2025 roku odwiedziło 361 tys. osób, poprawiając wynik z poprzedniego roku. "To miejsce, do którego chce się wracać. Zawsze można znaleźć tu chwilę zadumy i piękne widoki" - mówią turyści.

Trzecia lokata przypadła Rezerwatowi Przyrody Kadzielnia w Kielcach, który w 2025 roku odwiedziło 339 107 osób. Amfiteatr, podziemna trasa turystyczna oraz tyrolka przyciągają nie tylko miłośników przyrody, ale i poszukiwaczy mocnych wrażeń.

Parki, baseny, bajki - świętokrzyskie atrakcje dla każdego

Na kolejnych miejscach uplasowały się szlaki Świętokrzyskiego Parku Narodowego (296 323 osoby) oraz Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju (251 926 osób). Wysokie pozycje zajęły także Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (203 387 osób) oraz Muzeum Wsi Kieleckiej (181 031 osób).

W rankingu debiutował Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, który przyciągnął 127 344 gości. Listę 20 najpopularniejszych atrakcji zamyka galeria widokowa na Gołoborzu (97 343 osoby) oraz Park Legend w Nowej Słupi, który odnotował imponujący wzrost liczby gości - z 74 tys. w 2024 roku do 93 760 w 2025 roku.

Nowości i inwestycje - region stawia na rozwój

Anita Koniusz, członek zarządu województwa i prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej, nie kryje optymizmu:

Cytat Analiza danych za 2025 rok pozwala z dużą dozą optymizmu patrzeć na przyszłość sektora turystycznego.

W połowie lipca 2025 roku otwarto nową atrakcję - Noe Park w Skarżysku-Kamiennej, który już w pierwszym sezonie przyciągnął 35 tys. osób.

To jednak nie koniec inwestycji. Trwają prace renowacyjne w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej, a na łysogórskim gołoborzu planowana jest modernizacja infrastruktury, która ma zwiększyć dostępność dla osób o ograniczonej mobilności.