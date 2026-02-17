26 kwietnia odbędą się przedterminowe wybory nowego burmistrza w Pińczowie. Dotychczasowy włodarz tego świętokrzyskiego miasta zrezygnował ze stanowiska ze względu na problemy zdrowotne.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Podpisane przez premiera Donalda Tuska rozporządzenie ws. przedterminowych wyborów w Pińczowie weszło dziś w życie. Zgodnie z jego zapisami, do 2 marca należy zawiadomić komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

Kandydatów na urząd burmistrza można zgłaszać do 2 kwietnia. Kampania wyborcza potrwa od 11 do 24 kwietnia, a wybory odbędą się w niedzielę, 26 kwietnia.

Wybory burmistrza są konieczne ze względu na rezygnację Włodzimierza Baduraka. Samorządowiec ogłosił odejście ze stanowiska pod koniec stycznia. Jako przyczynę wskazał pogarszający się stan zdrowia.

"Pomimo podjętego leczenia choroba neurologiczna uniemożliwia mi dalszą pracę na dotychczasowym poziomie" - wyjaśniał Badurak w mediach społecznościowych.

Do czasu objęcia funkcji przez nowego burmistrza zadania włodarza wykonuje dotychczasowa zastępczyni, Beata Kita.

Badurak kierował Pińczowem nieprzerwanie od 2006 roku. Ostatni mandat zaufania otrzymał od wyborców w drugiej turze wyborów w 2024 roku.



Pińczów jest położony w południowej części województwa świętokrzyskiego. Miasto leży w rejonie Ponidzia, ok. 40 km od Kielc i 90 km od Krakowa.