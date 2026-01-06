Anonimowy użytkownik internetowej platformy prognostycznej Polymarket wzbogacił się o 410 tys. dolarów, obstawiając obalenie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro tuż przed amerykańską operacją wojskową. Sprawa budzi pytania o przejrzystość rynku i potencjalne wykorzystanie poufnych informacji.

Polymarket to zdecentralizowana platforma umożliwiająca obstawianie wyników wydarzeń politycznych, sportowych i gospodarczych, działająca w oparciu o technologię blockchain.

Według agencji Reutera, inwestor założył anonimowe konto na platformie Polymarket w grudniu ubiegłego roku. Od 27 grudnia systematycznie kupował kontrakty przewidujące, że Stany Zjednoczone zaatakują Wenezuelę do 31 stycznia, a Nicolas Maduro zostanie obalony. W tamtym czasie taki scenariusz wydawał się mało prawdopodobny.

Do soboty użytkownik zainwestował łącznie 34 tys. dolarów. Po przeprowadzeniu przez amerykańskie siły specjalne operacji wojskowej i obaleniu wenezuelskiego przywódcy, wartość jego kontraktów wzrosła do 410 tys. dolarów - wynika z danych Polymarket, na które powołuje się Reuters.

Wątpliwości i podejrzenia o insider trading

Szybki i wysoki zysk anonimowego inwestora wzbudził podejrzenia ekspertów z dziedziny prawa i finansów.

Jak podaje CBS News, pojawiły się pytania o to, czy użytkownik mógł mieć poufne informacje dotyczące planów obalenia Nicolasa Maduro.

Tego typu sytuacje nie tylko podważają wiarygodność i przejrzystość rynków prognostycznych, ale są też nielegalne w większości krajów, w tym Polsce, gdzie grożą za to surowe kary, takie jak grzywna i pozbawienie wolności.

Czym jest Polymarket?

Polymarket to jedna z największych na świecie zdecentralizowanych platform prognostycznych, działająca na technologii blockchain. Umożliwia użytkownikom obstawianie wyników różnorodnych wydarzeń - od sportu, przez rozrywkę, po politykę i gospodarkę. Zakłady przyjmowane są w kryptowalutach, a użytkownicy mogą kupować kontrakty typu "tak" lub "nie" dotyczące konkretnych scenariuszy.

Platforma cieszy się rosnącą popularnością, ale jednocześnie budzi kontrowersje. Eksperci zwracają uwagę, że rynki prognostyczne mogą być wykorzystywane przez osoby posiadające poufne informacje, co prowadzi do nieuczciwej przewagi i potencjalnych nadużyć.

Przyszłość rynków prognostycznych

Sytuacja wokół zakładu dotyczącego obalenia prezydenta Wenezueli pokazuje, jak duże ryzyko wiąże się z funkcjonowaniem zdecentralizowanych platform prognostycznych. W obliczu rosnącej popularności tego typu serwisów, eksperci apelują o wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów nadzoru i regulacji.