Tragedia na torach w województwie świętokrzyskim. W Piekoszowie pociąg relacji Wrocław - Lublin śmiertelnie potrącił człowieka. Ruch kolejowy został wstrzymany.

W Piekoszowie pociąg relacji Wrocław - Lublin śmiertelnie potrącił osobę na torach

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek po południu w Piekoszowie (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie).

Pociąg relacji Wrocław - Lublin, jadący w stronę Kielc, śmiertelnie potrącił człowieka, który był na torach.

Policjanci ustalają tożsamość ofiary i okoliczności zdarzenia. Czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratora.

Z powodu wypadku wstrzymano ruch na linii kolejowej 61.

W pociągu uczestniczącym w zdarzeniu podróżowało ok. 350 osób. Organizowana jest dla nich komunikacja zastępcza.