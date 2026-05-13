Na terenie elektrowni Połaniec w województwie świętokrzyskim znaleziono dwa niewielkie pociski artyleryjskie. Na miejsce zostali wezwani saperzy, powiadomiono także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pociski znalezione na terenie elektrowni (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Pociski były w seperatorze, który ma za zadanie oddzielanie elementów metalowych od biomasy, czyli paliwa zakładu.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, są one mocno skorodowane. Być może to niewybuchy z czasów wojny.

Na miejsce wezwano saperów, powiadomiono też ABW.

Jak usłyszał nasz reporter, nie ma zagrożenia dla pracowników i mieszkańców.