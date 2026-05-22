​Unia Europejska i Meksyk podpisały w piątek w stolicy tego państwa umowę handlową na pierwszym od ponad dekady szczycie. Porozumienie ma m.in. znieść lub ograniczyć cła na produkty rolne z Europy takie jak sery, jaja, wieprzowinę i drób.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Usuwamy niemal wszystkie bariery, które wciąż stoją między nami - powiedziała w piątek w Meksyku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jej zdaniem umowa umożliwi np. handel surowcami krytycznymi bez ograniczeń i ceł. Meksyk jest jednym z czołowych światowych eksporterów fluorytu, miedzi i cynku, a więc minerałów niezbędnych do elektryfikacji i czystej transformacji - podkreśliła szefowa KE.

Koniec negocjacji z Indiami i Australią

To druga - po umowie z blokiem krajów Ameryki Południowej Mercosur - umowa handlowa zawarta w tym roku przez UE. Komisja Europejska zakończyła także wieloletnie negocjacje handlowe z Indiami i Australią. By umowy z nimi zostały zawarte, wymagana jest jednak jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego oraz krajów członkowskich w Radzie Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest obecnie trzecim największym partnerem handlowym Meksyku - po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Wartość wymiany towarowej w 2025 r. wyniosła prawie 87 mld euro. UE odnotowała w zeszłym roku odnotowała blisko 20 mld euro nadwyżki. Kluczowe towary eksportowe UE do Meksyku obejmują maszyny, produkty chemiczne, sprzęt transportowy, metale nieszlachetne i produkty mineralne.

Założenia zawartej umowy handlowej

Podpisana w piątek umowa zobowiązuje Meksyk do zapewnienia bezcłowego dostępu do eksportu unijnych produktów rolno-spożywczych, takich jak makaron (obecnie objęty cłem do 20 proc.), czekolada i wyroby cukiernicze (z cłem powyżej 20 proc.), sery pleśniowe (do 20 proc.), ziemniaki (do 20 proc.), jabłka i brzoskwinie w puszkach (do 20 proc.), jaja (z obecnym cłem w wysokości 45 proc.), wieprzowina (do 45 proc.) oraz drób (do 100 proc.). Meksyk będzie jednak wycofywać cła stopniowo.

Na produkty takie jak mleko w proszku, wołowina czy masło zostaną wprowadzone kontyngenty.

Obie strony zakończyły negocjacje w styczniu 2025 r. Umowa rozszerzy i uaktualni porozumienie pomiędzy UE a Meksykiem, które obowiązuje od 2000 roku.