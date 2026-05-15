107 projektów złożyli mieszkańcy do tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Zakończył się etap zgłaszania pomysłów, które powalczą o realizację z rekordowej puli 11,5 mln zł.

W 14. edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) mieszkańcy zgłosili łącznie 107 projektów. Wśród nich znalazło się 21 zadań ogólnomiejskich oraz 86 propozycji rejonowych. Od teraz wszystkie pomysły poddawane są szczegółowej ocenie formalnej oraz merytorycznej. Pełna lista zgłoszonych inicjatyw została już udostępniona kielczanom na oficjalnej stronie internetowej programu.

Budżet obywatelski. Rekordowa pula środków

Tegoroczna edycja dysponuje rekordową pulą środków w wysokości 11,5 mln zł, co oznacza wzrost o milion złotych w stosunku do roku ubiegłego. Z tej kwoty 4,6 mln zł zostanie przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, natomiast 6,9 mln zł zostanie równo podzielone między pięć rejonów miasta. Każdy z rejonów, których granice pokrywają się z okręgami wyborczymi do rady miasta, otrzyma na realizację pomysłów mieszkańców po 1,38 mln zł.

Zgodnie z regulaminem, projekty ogólnomiejskie to zadania, których wartość przekracza 300 tys. zł. Inicjatywy rejonowe muszą natomiast mieścić się w kwocie do 300 tys. zł. W bieżących przepisach wprowadzono również pewne ułatwienia techniczne, między innymi dopuszczając możliwość wskazania więcej niż jednego wnioskodawcy z imienia i nazwiska przy jednym projekcie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie zostanie opublikowana 28 sierpnia. Od tego dnia do 4 września wnioskodawcy będą mieli czas na złożenie ewentualnych odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do dalszego etapu. Ostateczną listę zadań, na które będzie można oddać głos, poznamy 14 września.

Głosowanie mieszkańców

Kluczowy etap, czyli głosowanie mieszkańców, rozpocznie się 23 września i potrwa do 6 października. Każdy kielczanin będzie miał do dyspozycji jeden głos, w ramach którego będzie mógł wesprzeć jeden projekt ogólnomiejski oraz dwa projekty rejonowe. Zwycięskie inicjatywy, które będą realizowane w przyszłym roku, zostaną ogłoszone do 15 października.

W ubiegłorocznym głosowaniu wzięło udział blisko 30 tysięcy osób. Do tej pory w ramach wszystkich edycji KBO wydano już 93 mln zł, co pozwoliło na realizację 353 inicjatyw wybranych z blisko 1800 zgłoszonych dotychczas pomysłów.