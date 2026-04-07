Wstrzymany ruch pociągów do Zakładów Chemicznych Police - to skutki wykolejenia cysterny z amoniakiem na stacji Szczecin Stołczyn. Choć nie doszło do rozszczelnienia wagonu, a mieszkańcom nie grozi niebezpieczeństwo, kolej zapowiada wznowienie transportu dopiero po przepompowaniu ładunku i sprawdzeniu torów.
Cysterna, która byłą częścią składu liczącego 30 wagonów do przewozu skroplonych gazów, wykoleiła się w świąteczny weekend przed stacją Szczecin-Stołczyn. Jak przekazał we wtorek rzecznik prasowy Grupy Azoty Grzegorz Kulik, pociąg transportował amoniak z Polic do Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach.
Nic się nie rozszczelniło. Cysterna została zabezpieczona. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska - zapewnił. Czekamy na specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego, która w środę ma przepompować ładunek do podstawionej cysterny - dodał.
Rzecznik prasowy Grupy Azoty wyjaśnił, że początkowo planowano przepompowanie amoniaku do cystern samochodowych, ale ostatecznie zapadła decyzja o podstawieniu wagonu-cysterny. Ruch kolejowy do polickich zakładów jest wstrzymany, ale nie spowoduje to problemów, jeśli chodzi o produkcję nawozów - podkreślił.
Wyjaśnił, że wykolejona cysterna znajdowała się w połowie składu - została wypięta, a 14 wagonów pojechało dalej. Dziś po południu dotrą do tarnowskich zakładów - powiedział.
PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że wznowienie ruchu między Szczecinem a Zakładem Chemicznym Police prawdopodobnie nastąpi w czwartek. Linia kolejowa 406 prowadząca ze Szczecina, przez Police, do Trzebieży obsługuje tylko ruch towarowy, więc utrudnienia dotyczą przede wszystkim zakładów chemicznych.
Wagon się nie przewrócił, wypadł z szyn trzema osiami. Przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane - powiedział rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Zaznaczył, że nic nie wskazuje na to, by do wykolejenia doszło z powodu celowego działania, ewentualnego sabotażu.
Rzecznik prasowy PKP PLK wyjaśnił, że ruch kolejowy między Szczecinem a Policami zostanie wznowiony po opróżnieniu i usunięciu cysterny, a przede wszystkim dokładnym sprawdzeniu stanu infrastruktury.
Amoniak to toksyczny i żrący gaz, wykorzystywany m.in. do produkcji nawozów. Może powodować silne podrażnienia dróg oddechowych, oczu, skóry. Jest bezbarwny, ma ostry, duszący zapach.