Groźny wypadek na drodze krajowej nr 78 w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie). 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej samochód uderzyły kilkutonowe stalowe rury, które spadły z naczepy ciężarówki. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

/ KPP Jędrzejów /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na obwodnicy Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie).

Jak informuje Anita Radgowska z jędrzejowskiej policji, podczas przejazdu przez łącznik drogowy z naczepy ciężarowej Scanii, prowadzonej przez 59-letniego kierowcę, spadły dwie kilkutonowe stalowe rury.

Ładunek wypadł na przeciwległy pas ruchu, gdzie w tym samym czasie nadjeżdżał Mercedes. Kierująca nim 40-letnia kobieta nie zdążyła wyhamować i najechała na stalowe elementy.

Poszkodowana trafiła do szpitala

W wyniku wypadku kobieta została ranna i przewieziona do szpitala.

Jak podkreślają służby, zarówno kierowca ciężarówki, jak i poszkodowana byli trzeźwi. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe oraz policja, które zabezpieczają teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Droga zablokowana

Z powodu wypadku zablokowany został odcinek drogi krajowej nr 78 między Zawierciem a Kielcami, a także oba pasy ruchu na ślimaku zjazdowym z drogi ekspresowej S7. Za uszkodzoną ciężarówką jechał drugi pojazd przewożący podobny ładunek, który również zatrzymał się na zablokowanym odcinku.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i koniecznością korzystania z objazdów. Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać do około godz. 19.00, jednak – jak podkreślają służby – „czynności prowadzone na miejscu mogą wydłużyć ten czas”.