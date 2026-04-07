Policjanci z powiatu łomżyńskiego dokonali serii zatrzymań osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Najbardziej zaskakujące okazało się odkrycie 46-latka, który, próbując uniknąć aresztowania, schował się w zabudowie spłuczki toalety. Zdradziła go jednak... wystająca stopa.

Policjanci z Łomży zatrzymali czterech poszukiwanych mężczyzn, w tym 46-latka ukrywającego się w zabudowie spłuczki toalety.

Zatrzymani mieli do odbycia kary więzienia za różne przestępstwa, m.in. jazdę bez uprawnień, oszustwa, udział w bójce i rozbój.

Funkcjonariusze przeprowadzili akcję w Wielki Piątek oraz w wielkanocny poranek.

Zaskakująca kryjówka w łazience

W piątkowy poranek, tuż po godzinie szóstej, policjanci z powiatu łomżyńskiego weszli do jednego z domów w Nowogrodzie. Ich celem było zatrzymanie 46-letniego mężczyzny, poszukiwanego listem gończym przez Sąd Rejonowy w Suwałkach. Partnerka mężczyzny próbowała przekonać funkcjonariuszy, że poszukiwany wyjechał dzień wcześniej za granicę do pracy. Jednak podczas rozmowy policjanci usłyszeli podejrzany hałas dobiegający z łazienki.

Po wejściu do pomieszczenia ich uwagę przykuł nietypowy szczegół - z zabudowy spłuczki toalety, tuż nad deską sedesową, wystawała ludzka stopa. Po otwarciu zabudowy okazało się, że w środku ukrywa się poszukiwany 46-latek. Mężczyzna miał do odbycia cztery miesiące pozbawienia wolności za jazdę samochodem pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami.

Seria zatrzymań w powiecie łomżyńskim

Zatrzymanie 46-latka nie było jedyną skuteczną interwencją łomżyńskich policjantów w ostatnich dniach. Funkcjonariusze zatrzymali jeszcze trzech innych poszukiwanych mężczyzn. Pierwszy z nich, 44-letni mieszkaniec Łomży, miał do odbycia karę półtora roku więzienia za oszustwa. Drugi, 28-latek z gminy Śniadowo, był poszukiwany za udział w bójce i również został skazany na półtora roku pozbawienia wolności.

Trzeci zatrzymany to 24-letni mężczyzna, którego policjanci ujęli w wielkanocny poranek. Sąd skazał go na 10 miesięcy więzienia za rozbój. Wszystkie zatrzymania miały miejsce w krótkim odstępie czasu, co świadczy o skuteczności działań policji w regionie.

Przypadek 46-latka ukrywającego się w spłuczce toalety pokazuje, że poszukiwani potrafią być bardzo pomysłowi, jednak nawet najbardziej nietypowe kryjówki nie gwarantują uniknięcia wymiaru sprawiedliwości.