Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało oficjalną propozycję minimalnego wynagrodzenia, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Nowa kwota, będąca punktem wyjścia do negocjacji, jest wyższa niż dotychczasowe szacunki i zapowiada rekordowy wzrost płacy minimalnej w Polsce. Sprawdź, ile wyniesie najniższa krajowa i jakie konsekwencje niesie za sobą ta zmiana.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2027 roku ma wynosić co najmniej 4927 zł brutto.

Nowa kwota jest wyższa od obecnej stawki o ponad 120 zł i będzie punktem wyjścia do dalszych negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego.

Ostateczna decyzja o wysokości płacy minimalnej zapadnie najpóźniej do 15 września 2026 roku, a jej poziom nie może być niższy niż propozycja rządowa.

Nowa propozycja rządu - ile wyniesie płaca minimalna?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało związkom zawodowym oficjalną informację dotyczącą minimalnego wynagrodzenia, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Jak informuje Puls HR, zgodnie z pismem resortu, wyjściowa kwota w negocjacjach powinna wynosić 4927 zł brutto. To o 121 zł więcej niż ostatnio podawane przez media szacunki oraz o 54,47 zł więcej niż propozycja pracodawców.

Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia to 31,40 zł brutto. Propozycja na 2027 rok oznacza więc kolejny, rekordowy wzrost najniższej krajowej.

Negocjacje i procedura ustalania płacy minimalnej

W maju rozpoczęły się rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi a przedstawicielami pracodawców dotyczące wysokości płacy minimalnej na 2027 rok. Pracodawcy początkowo zaproponowali stawkę 4860,47 zł brutto, podczas gdy związki zawodowe, w tym OPZZ, postulowały kwotę około 4900 zł. Ostatecznie Ministerstwo wskazało, że minimalne wynagrodzenie nie powinno być niższe niż 4927 zł. Tak wynika z pisma resortu rodziny, do którego dotarł "Fakt".

Negocjacje prowadzone są w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jeśli do 15 lipca nie zostanie osiągnięte porozumienie, rząd samodzielnie ustali wysokość płacy minimalnej i ogłosi ją najpóźniej do 15 września. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ostateczna kwota nie może być niższa niż propozycja przedstawiona przez rząd.



Czym jest płaca minimalna i jakie ma znaczenie?

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca może wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Jej poziom wpływa nie tylko na zarobki najniżej opłacanych pracowników, ale także na szereg innych świadczeń i zobowiązań. Z płacą minimalną powiązane są m.in. dopłaty do pensji, wynagrodzenie za przestój w firmie oraz wysokość odprawy w przypadku zwolnień grupowych. Ponadto, od płacy minimalnej zależą preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców.

Jak ustalana jest wysokość płacy minimalnej?

Proces ustalania płacy minimalnej opiera się na prognozach dotyczących inflacji i wzrostu gospodarczego. Kluczowym wskaźnikiem jest relacja minimalnego wynagrodzenia do przeciętnej pensji w kraju - zgodnie z ustawą, płaca minimalna nie może być niższa niż 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ostateczna decyzja należy do rządu, który konsultuje propozycję z Radą Dialogu Społecznego, zrzeszającą przedstawicieli rządu, związków zawodowych i pracodawców.

Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej

Płaca minimalna obowiązuje w większości państw Unii Europejskiej, choć jej poziom jest bardzo zróżnicowany. Według danych Eurostatu na styczeń 2026 roku, najniższa krajowa wahała się od 620 euro w Bułgarii do 2 704 euro w Luksemburgu. W Polsce minimalne wynagrodzenie wyniosło 1 139 euro, co plasuje nasz kraj na 10. miejscu wśród państw UE pod względem wysokości płacy minimalnej.

Co oznacza wzrost płacy minimalnej dla pracowników i pracodawców?

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia oznacza wyższe zarobki dla najmniej zarabiających pracowników, ale także wzrost kosztów dla pracodawców. Zmiana ta wpływa również na wysokość innych świadczeń, takich jak odprawy czy składki na ubezpieczenia społeczne. Wzrost płacy minimalnej może także przyczynić się do zwiększenia wpływów do budżetu państwa, ale jednocześnie stanowi wyzwanie dla firm, zwłaszcza z sektora MŚP.