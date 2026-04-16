Dwie osoby ucierpiały w pożarze domu weselnego w miejscowości Krajno obok Kielc w województwie świętokrzyskim, do którego doszło w czwartek. Na miejscu z żywiołem walczy 50 strażaków.
Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, ucierpiały dwie osoby. Wiadomo, że poszkodowani są pod opieką ratowników medycznych.
Na miejscu z żywiołem walczy ponad pięćdziesięciu strażaków. Ze wstępnych informacji wynika, że pożar jest wstępnie opanowany, natomiast Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin.
Sygnał o pożarze dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.