​Dwie osoby ucierpiały w pożarze domu weselnego w miejscowości Krajno obok Kielc w województwie świętokrzyskim, do którego doszło w czwartek. Na miejscu z żywiołem walczy 50 strażaków.

Płonie dom weselny w miejscowości Krajno, leżącej w powiecie kieleckim województwa świętokrzyskiego. 

Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, ucierpiały dwie osoby. Wiadomo, że poszkodowani są pod opieką ratowników medycznych. 

Na miejscu z żywiołem walczy ponad pięćdziesięciu strażaków. Ze wstępnych informacji wynika, że pożar jest wstępnie opanowany, natomiast Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. 

Sygnał o pożarze dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

