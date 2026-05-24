Ma zaledwie 500 mieszkańców, ale jej bogata historia mogłaby obdzielić kilka dużych metropolii. Wiślica – jedno z najstarszych i najmniejszych miast w Polsce – kryje pod ziemią unikatowe skarby archeologiczne, a jej symbolem jest gotycka bazylika ufundowana przez Kazimierza Wielkiego. Dziś ta wyjątkowa świątynia przechodzi renowację, podczas której konserwatorzy toczą walkę z niszczycielską wilgocią, by ocalić bezcenne freski z czasów Jagiełły.

Wiślica – perła średniowiecznej Polski. Na zdjęciu Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny / Zofia Bazak / East News

Wiślica to jedno z najstarszych miast Polski, z historią sięgającą X wieku, dziś zamieszkałe przez zaledwie 500 osób.

W średniowieczu była ważnym centrum Małopolski, z bogatą historią, w tym rolą stolicy księstwa w XII wieku.

Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to perła gotyku, z bizantyjskimi freskami i cennymi romańskimi reliktami.

Trwa skomplikowana renowacja bazyliki, walcząca z wilgocią i zasoleniem murów, które niszczą zabytkowe polichromie i kamień.

Wiślica to niewielkie miasteczko położone na malowniczym Ponidziu, tuż przy brzegach meandrującej Nidy. Choć dziś liczy zaledwie 500 mieszkańców, jej znaczenie historyczne i kulturowe jest nie do przecenienia. Korzenie Wiślicy sięgają X wieku, co czyni ją jednym z najstarszych ośrodków miejskich w Polsce. W czasach Piastów i pierwszych Jagiellonów była jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych Małopolski (historycznie, dziś administracyjnie jest w woj. świętokrzyskim - red.), na równi z Krakowem i Sandomierzem. Przez pewien czas w XII wieku była nawet stolicą odrębnego księstwa.

Ślady dawnej świetności Wiślicy widać na każdym kroku. W przeszłości była siedzibą kasztelanii, a jej rola administracyjna była nie do przecenienia. Niestety, burzliwe dzieje nie oszczędziły miasta. Potop szwedzki oraz wydarzenia po Powstaniu Styczniowym doprowadziły do utraty praw miejskich, które Wiślica odzyskała dopiero w 2018 roku.

O niezwykłej historii Wiślicy przypomniały badania archeologiczne prowadzone od lat 50. XX wieku. Podczas wielkiej akcji badawczej związanej z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego odkryto tu unikatowe artefakty: Płytę Orantów, relikty wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej, dwa grody, pozostałości aż sześciu romańskich kościołów, pięć średniowiecznych cmentarzysk, dawne miejskie fortyfikacje oraz dwa skarby. Te znaleziska uczyniły z Wiślicy prawdziwą perełkę dla historyków i archeologów, a także ważny punkt na turystycznej mapie Polski.

Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - gotycka perła Wiślicy

Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem miasta jest Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ufundowana w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego świątynia uważana jest za jeden z najcenniejszych zespołów gotyckich w Polsce.

Wnętrze kościoła zdobią rusko-bizantyjskie freski z przełomu XIV i XV wieku, wykonane dzięki fundacji Władysława Jagiełły. Do najcenniejszych zabytków świątyni należy również romańska Płyta Orantów z XII wieku oraz kamienna figura Matki Bożej Łokietkowej.

Obecnie w gotyckiej bazylice trwa kolejny etap prac konserwatorskich. Renowacja obejmuje średniowieczną kamieniarkę prezbiterium, sklepienia, filary oraz detale architektoniczne wykonane z charakterystycznego dla regionu wapienia pińczowskiego. Prace konserwatorskie są niezwykle wymagające ze względu na "silne zawilgocenie i zasolenie murów, sięgające nawet kilku metrów wysokości". Konserwatorzy muszą usuwać stare, spękane fugi i cementowe zaprawy, oczyszczać kamień oraz uzupełniać ubytki przy użyciu specjalistycznych materiałów mineralnych.

Unikatowe polichromie rusko-bizantyjskie w Wiślicy / Zofia Bazak / East News

Jednym z największych problemów jest łatwość, z jaką wapień pińczowski chłonie wilgoć. "Kamień zachowuje się jak gąbka", co bardzo utrudnia trwałe zabezpieczenie zabytkowych ścian i sklepień. Woda podciągana z gruntu przenika przez mury, a po odparowaniu pozostawia minerały niszczące tynki i zabytkowe polichromie. Skala zjawiska w Wiślicy jest wyjątkowa - ślady zasolenia widoczne są nawet na wysokości kilku metrów.

W ramach walki z wilgocią przeprowadzono modernizację pobliskiego muzeum archeologicznego oraz wykonano podziemną trasę turystyczną pod bazyliką, zabezpieczając fundamenty świątyni. Dzięki tym działaniom istnieje nadzieja na ograniczenie problemów z podciąganiem wody przez mury.

W kolejnym etapie renowacji poddane konserwacji zostaną unikatowe polichromie rusko-bizantyjskie, które stanowią jeden z najcenniejszych zabytków malarstwa średniowiecznego w Polsce. Program ikonograficzny fresków jest bardzo rozbudowany: najniższa część przedstawia sceny ewangeliczne, środkowa poświęcona jest życiu Maryi - od zwiastowania do wniebowzięcia, a najwyższa ukazuje Ojców Kościoła. Jak podkreśla proboszcz bazyliki, ks. kan. Andrzej Waligórski, szczególnie cenny jest w całości zachowany cykl maryjny.

Wśród odnawianych przedstawień znajduje się m.in. scena sądu nad Jezusem - rzadkie i wyjątkowe przedstawienie momentu, w którym Chrystus staje przed Piłatem i tłumem szydzącym z jego postaci.