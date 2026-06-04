Maja Chwalińska kontra Diana Sznajder. Już dziś rewelacyjna Polka zmierzy się z rozstawioną z numerem 25. Rosjanką w półfinale wielkoszlemowego French Open w Paryżu.

Maja Chwalińska / YOAN VALAT / PAP/EPA

Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Sznajder w półfinale French Open 2026.

W pierwszym półfinale zagra Marta Kostiuk z Mirrą Andriejewą.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

24-letnia polska tenisistka w Paryżu osiągnęła życiowy sukces. Jej bitwa o finał z Rosjanką rozpocznie się w czwartek najprawdopodobniej ok. godz. 17-18. O 15 zacznie się pierwszy półfinał.

Maja Chwalińska idzie jak burza

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowych zmagań. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

W 1. rundzie w Paryżu Polka wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, a następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens. W 3. rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2, a potem Francuzkę Diane Parry 6:3, 6:2 i Rosjankę Annę Kalinską (22.) 7:6 (7-3), 6:3.

Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce i musiała przebijać się przez kwalifikacje, jest już pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie zajmuje teraz 30. miejsce.

Sznajder wyeliminowała Sabalenkę

Sznajder pierwszy raz w Paryżu dotarła poza drugą rundę. W środę sensacyjnie pokonała liderkę rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3:6, 7:5, 6:0.

Chwalińska i Sznajder mierzyły się wcześniej raz - w turnieju rangi ITF w Stambule cztery lata temu górą była Rosjanka.

Półfinały od godziny 15

O godzinie 15. w pierwszym półfinale pogromczyni Igi Świątek i podopieczna trenerki Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk (15.) zagra z Rosjanką Mirrą Andriejewą (8.).

Po nich na kort wyjdą Chwalińska i Sznajder.