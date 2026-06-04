Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych świąt katolickich. Jego korzenie sięgają średniowiecznej Europy. W Polsce wierni uczestniczą w procesjach, a jak celebruje się je w różnych zakątkach globu?

Procesja Bożego Ciała na jeziorze Staffelsee w niemieckiej Bawarii / ANGELIKA WARMUTH / PAP/DPA

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych świąt katolickich, obchodzone od XIII wieku.

Święto ustanowił papież Urban IV w 1264 roku, a jego liturgię opracował m.in. św. Tomasz z Akwinu.

W Polsce wierni biorą udział w procesjach? A jak ten dzień obchodzony jest na świecie? Dowiesz się z tego artykułu.

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Czym jest Boże Ciało? Historia i znaczenie święta

Boże Ciało, oficjalnie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zostało ustanowione w XIII wieku. Papież Urban IV bullą "Transiturus de hoc Mundo" z 11 sierpnia 1264 r. wprowadził to święto dla Kościoła lokalnego, a papież Jan XXII rozpropagował je w całym Kościele katolickim. Liturgiczne opracowanie święta powierzono dominikanom, przy znaczącym udziale św. Tomasza z Akwinu. W 1389 r. papież Urban VI zaliczył uroczystość do głównych świąt Kościoła.

Święto jest ruchome - w Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli 60 dni po Wielkanocy. Centralnym punktem obchodów jest procesja eucharystyczna, podczas której Najświętszy Sakrament wystawiany jest w monstrancji (od łac. "monstrare" - pokazywać).

Polska: Tradycja, wspólnota i barwne procesje

W Polsce Boże Ciało obchodzone jest bardzo uroczyście od XIV wieku. To dzień wolny od pracy, a katolicy zobowiązani są do uczestnictwa w mszy świętej. Najważniejszym elementem jest procesja ulicami miast i wsi, podczas której wierni niosą sztandary, chorągwie i baldachimy. Dzieci, zwłaszcza dziewczynki, sypią kwiaty przed Najświętszym Sakramentem. Na trasie procesji buduje się cztery ołtarze, symbolizujące cztery Ewangelie i strony świata. Przy każdym odczytywany jest fragment Ewangelii, nawiązujący do Eucharystii i jej znaczenia.

W polskiej tradycji ludowej Boże Ciało to także czas święcenia wianków z ziół i polnych kwiatów, które później wykorzystywano jako lecznicze napary. W okresie zaborów święto było okazją do manifestowania tożsamości narodowej.

Niemcy, Chorwacja, Hiszpania: Procesje na wodzie i kwiatowe dywany

Obchody Bożego Ciała w hiszpańskim Toledo / Ismael Herrero / PAP/EPA

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, organizowane są procesje, ale często odbywają się one na wodzie - na Renie płynie statek z Najświętszym Sakramentem, a wierni towarzyszą mu na mniejszych łodziach. Popularne są także "Blumenteppiche" - kwiatowe dywany, które mogą mieć nawet 100 metrów długości.

W Chorwacji procesje odbywają się wieczorem, a w nadmorskich miejscowościach przystraja się statki i święci sieci rybackie oraz morze.

Hiszpańskie Toledo słynie z wyjątkowo uroczystych obchodów - ulice dekorowane są markizami, lampionami i kwiatami, a z okien i balkonów zwisają gobeliny. Procesja prowadzona jest przez "gigantów" symbolizujących kontynenty, a centralnym punktem jest słynna monstrancja z 1515 roku.

Portugalia i Ameryka Łacińska: Kolorowe dywany i radosne świętowanie

Kwietne dywany na Azorach tworzone na Boże Ciało / Shutterstock

W Portugalii, zwłaszcza na Azorach, mieszkańcy tworzą kilometrowe dywany z płatków kwiatów, po których przechodzi procesja. To symbol ofiary i poświęcenia, a także piękna i krótkotrwałości życia.

W Ameryce Południowej, m.in. w Brazylii, Peru czy Boliwii, Boże Ciało obchodzone jest z wielką radością. Procesjom towarzyszą tradycyjne tańce, muzyka i barwne stroje. W Brazylii ulice zdobią "tapetes de corpus Christi" - misterne dywany z kwiatów, piasku i trocin. W Boliwii po procesji wierni zabierają kwiaty do domu na szczęście.

W Meksyku procesje są bogato zdobione, a wzdłuż trasy ustawiane są "reposiar" - małe ołtarze. Unikalną tradycją jest "Día de las Mulas", czyli Dzień Mułów, oraz udział dzieci w tradycyjnych strojach.

Afryka i Azja: Duchowość i integracja z lokalną kulturą

W krajach afrykańskich, takich jak Nigeria, Tanzania czy Kenia, procesje mają głęboki wymiar duchowy. W Tanzanii kończą się wspólną modlitwą i adoracją na świeżym powietrzu, a towarzyszą im lokalne tańce i śpiewy, np. "Ngoma za Yesu".

W Azji, gdzie katolicy stanowią mniejszość, Boże Ciało jest często zintegrowane z lokalnymi tradycjami. Na Filipinach procesje łączą się z festiwalami, w Indiach (Goa, Kerala) towarzyszą im tradycyjne tańce i dekoracje, a w Wietnamie - lokalne pieśni i modlitwy.

Australia i kraje anglosaskie: Skromniej, ale z głęboką wiarą

W Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy USA Boże Ciało nie jest świętem państwowym, ale procesje odbywają się w parafiach, często z udziałem wiernych różnych narodowości. W większych miastach, jak Sydney czy Melbourne, procesje mają międzynarodowy charakter.