W niedzielę 19 kwietnia przypada 83. rocznica powstania w getcie warszawskim. W stolicy ustąpią czasowe utrudniania. Główne uroczystości odbędą się o godzinie 12:00 przed pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Około godz 12:30 rozpocznie się Marsz Pamięci. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje natomiast o Akcji Żonkile, której od lat towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć".

Zdj. poglądowe / Anita Walczewska//Pawel Wodzynski / East News

Więcej najnowszych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

To był pierwszy miejski zryw w okupowanej w czasie II wojny światowej Europie

W najbliższą niedzielę mieszkańcy Warszawy po raz 83. ocalą od zapomnienia pierwszy miejski zryw w okupowanej Europie, czyli powstanie w getcie warszawskim. Założone 2 października 1940 roku getto było największym spośród wszystkich, które powstały z polecenia Niemców. Według spisu dokonanego na rozkaz władz niemieckich przez Judenrat w październiku 1939 roku w Warszawie przebywało ok. 360 tys. Żydów. Byli oni wywożeni z Umschlagplatzu przy ul. Stawki do obozu Zagłady w Treblince.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Jak można przeczytać we wspomnieniach jednego z przywódców, Marka Edelmana, to nie powstańcy wyznaczyli tę datę. Zarzewiem było to, że Niemcy zaplanowali wtedy likwidację getta. Zryw trwał do 16 maja 1943 roku.

/ Michał Czernek / PAP

/ Michał Czernek, Adam Ziemienowicz / PAP

Program warszawskich obchodów i utrudnienia

Jak informuje Zarząd Transportu miejskiego w Warszawie, główne uroczystości w niedzielę 19 kwietnia odbędą się o godzinie 12:00 przed pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie.

Około godziny 12:30 rozpocznie się Marsz Pamięci. Uczestnicy przejdą obok pomników i miejsc związanych z historią getta - ulicą L. Zamenhofa przed Pomnik Szmula Zygielbojma oraz Bunkier Anielewicza i dalej ulicami S. Dubois i Stawki przed Pomnik Umschlagplatz. Tam uroczystości zostały zaplanowane do godziny 15:00. W przypadku braku możliwości przejazdu na trasy objazdowe trafią tramwaje linii 16 i autobusy linii 157.

"Łączy nas pamięć"

Muzeum POLIN zachęca natomiast, aby w niedzielę 19 kwietnia spacerujący po warszawskich - i nie tylko - ulicach, przypięli do ubrania żółty papierowy żonkil na znak, że - jak głosi hasło Akcji Żonkil - łączy nas pamięć. Wolontariuszki i wolontariusze będą rozdawać papierowe żonkile. Muzeum POLIN informuje także, że z takim żonkilem przypiętym do ubrania można wtedy przyjść na bezpłatne zwiedzanie wystaw.

Skąd symbolika żonkila w kontekście rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim? Ten wiosenny kwiat jest symbolem pamięci i zjednoczenia ponad podziałami. Żonkile nawiązują do postaci zmarłego w 2009 roku Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania, który składał je pod Pomnikiem Bohaterów Getta, przypominając o tragicznych wydarzeniach.