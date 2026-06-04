Tegoroczne lato rozpocznie się od prawdziwej uczty dla miłośników astronomii. Na niebie pojawią się spektakularne koniunkcje planet, deszcze meteorów, a także niezwykłe układy gwiazd i Księżyca. Sprawdź, jakie kosmiczne widowiska czekają nas w najbliższych tygodniach i kiedy warto spojrzeć w nocne niebo.

Truskawkowy Księżyc (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W czerwcu czeka nas aż 9 kosmicznych wydarzeń, które będziemy mogli obserwować nocami - od koniunkcji planet, przez spadające gwiazdy aż po Truskawkowy Księżyc.

Część rzeczy będzie widoczna gołym okiem, ale warto odpowiednio przygotować się do obserwacji.

Jakie dokładnie zjawiska zobaczymy i kiedy warto spojrzeć w niebo? Tego dowiesz się z tego artykułu!

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Czerwiec to miesiąc, w którym niebo nad Polską zamienia się w prawdziwy teatr kosmicznych zjawisk. Długie, ciepłe wieczory i krótkie noce sprzyjają obserwacjom, a tegoroczny początek lata zapowiada się wyjątkowo widowiskowo. Przed nami aż dziewięć niezwykłych wydarzeń, które zobaczymy na nocnym niebie.

Koniunkcja Jowisza i Wenus - spektakl na niebie

Już od końca maja Jowisz i Wenus zbliżają się do siebie, ale prawdziwy pokaz czeka nas w nocy z 8 na 9 czerwca. To właśnie wtedy te dwie najjaśniejsze planety spotkają się na niebie w odległości zaledwie 1,5 stopnia - to nieco więcej niż szerokość małego palca wyciągniętego na długość ramienia! Tak bliskie sąsiedztwo sprawi, że oba obiekty będzie można podziwiać jednocześnie przez lornetkę, a nawet gołym okiem. Koniunkcja będzie widoczna w gwiazdozbiorze Bliźniąt, a tuż poniżej może pojawić się także Merkury. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć trzy planety niemal w jednej linii.

Saturn i Księżyc - nocny duet na wschodnim horyzoncie

10 czerwca na wschodnim horyzoncie pojawi się niezwykły duet: Saturn i Księżyc. Oba ciała niebieskie będą świecić w odległości około 5 stopni od siebie, czyli mniej więcej trzech szerokości palców. Warto przygotować teleskop lub mocną lornetkę, bo pierścienie Saturna prezentują się wtedy wyjątkowo efektownie. Obserwacje najlepiej rozpocząć po północy i kontynuować aż do wschodu słońca.

Mars, Księżyc i Saturn - linia planet nad horyzontem

Niecałą dobę później, tuż przed świtem 11 czerwca, na niebie pojawi się kolejna gratka: Mars, sierp Księżyca i Saturn utworzą cienką, niemal geometryczną linię nad wschodnim horyzontem. To zjawisko najlepiej obserwować z miejsc o szerokim, nieprzesłoniętym widoku na wschód - idealnie sprawdzi się otwarta łąka lub brzeg jeziora. Następnego ranka Mars i Księżyc będą świecić blisko siebie, w odległości 6,5 stopnia.

Centrum Drogi Mlecznej - czas na głębokie niebo

Czerwiec to idealny moment, by podziwiać jądro naszej galaktyki. W okolicach nowiu Księżyca, który w tym roku przypada na 15 czerwca, światło naszego satelity nie zakłóca obserwacji. W miejscach z minimalnym zanieczyszczeniem świetlnym można zobaczyć gęstą, usianą gwiazdami smugę Drogi Mlecznej. To widok, który zapiera dech w piersiach i przypomina o ogromie wszechświata.

Przesilenie letnie - najdłuższy dzień roku

21 czerwca Słońce osiągnie najwyższy punkt nad równikiem, co oznacza przesilenie letnie na półkuli północnej. To początek astronomicznego lata i najdłuższy dzień w roku. W regionach położonych blisko bieguna północnego rozpoczyna się dzień polarny - Słońce nie zachodzi tam przez całą dobę! Tymczasem na półkuli południowej zaczyna się zima, a nocne niebo rozświetlają zorze polarne, szczególnie w Tasmanii i Nowej Zelandii.

Czerwcowe Bootydy - deszcz meteorów

Pod koniec miesiąca, a dokładnie 27 czerwca, czeka nas maksimum roju meteorów znanego jako czerwcowe Bootydy. Choć zwykle można zobaczyć zaledwie kilka spadających gwiazd na godzinę, to niekiedy ich liczba może sięgnąć nawet 100. Warto patrzeć w kierunku gwiazdozbioru Wolarza już od wczesnego wieczora. To idealny moment, by pomyśleć życzenie przy każdej spadającej gwieździe.

Truskawkowy Księżyc - pierwsza letnia pełnia

29 czerwca na niebie pojawi się tzw. Truskawkowy Księżyc - pierwsza pełnia lata. Nazwa ta pochodzi od rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy kojarzyli ją z okresem dojrzewania truskawek. Choć Księżyc nie będzie miał wyjątkowo czerwonej barwy, to jego widok na tle letniego nieba z pewnością zachwyci niejednego obserwatora.

Trójkąt Letni - znak rozpoznawczy wakacyjnych nocy

W połowie czerwca wysoko na niebie pojawi się Trójkąt Letni - układ trzech jasnych gwiazd - Wegi z Lutni, Altaira z Orła i Deneba z Łabędzia. To jeden z najbardziej charakterystycznych układów gwiazd, który towarzyszy nam przez całe wakacje. Warto nauczyć się go rozpoznawać - to doskonały punkt orientacyjny podczas nocnych obserwacji.

Mars i Plejady - kolorowy duet na świt

Na koniec czerwca, tuż przed świtem, czeka nas jeszcze jedno widowisko: pomarańczowy Mars spotka się na niebie z niebieskawymi Plejadami - ta gromada otwarta liczy ponad tysiąc gwiazd. Oba obiekty będą widoczne w odległości 4-5 stopni od siebie, co sprawia, że warto przygotować lornetkę i wstać nieco wcześniej, by nie przegapić tego zjawiska. Najlepszy czas obserwacji przypada na okres od 27 do 30 czerwca.

Jak przygotować się do obserwacji?

Aby w pełni cieszyć się czerwcowymi atrakcjami na niebie, warto wybrać się poza miasto, gdzie światła nie przeszkadzają w obserwacjach. Niezbędne będą lornetka lub teleskop, a także wygodne krzesło i ciepły koc - noce, choć krótkie, potrafią być chłodne. Nie zapomnijcie też o aplikacjach astronomicznych, które pomogą zlokalizować najciekawsze obiekty na niebie.