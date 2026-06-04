W 2026 roku nauczyciele otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości 2590 zł netto. Ta kwota "na rękę" i przysługuje wszystkim nauczycielom – niezależnie od wysokości dochodów czy wymiaru etatu. Świadczenie otrzymają zarówno nauczyciele zatrudnieni na pełen etat, jak i ci pracujący w niepełnym wymiarze godzin. W przypadku tych drugich kwota zostanie proporcjonalnie zmniejszona do wymiaru zatrudnienia.

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Nauczycielskie świadczenie urlopowe w 2026 roku wynosi 2943,23 zł brutto - około 2590 zł netto.

Przysługuje wszystkim nauczycielom, także zatrudnionym na niepełny etat.

Czy trzeba składać wniosek? Kiedy pieniądze znajdą się na kontach nauczycieli? O tym poniżej.

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Dofinansowanie do urlopu dla nauczycieli w 2026 roku

Nauczycielskie świadczenie urlopowe to coroczna, jednorazowa wypłata dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2026 roku świadczenie to wyniesie 2943,23 zł brutto, czyli 2590 zł netto, a więc "na rękę".

Świadczenie przysługuje wszystkim nauczycielom, niezależnie od wysokości dochodów czy wymiaru etatu. Otrzymają je zarówno nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, jak i ci pracujący w niepełnym wymiarze – w tym przypadku kwota zostanie proporcjonalnie zmniejszona do wymiaru zatrudnienia.

Czy trzeba składać wniosek?

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2026 roku zostanie wypłacone automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków ani dokumentów. Wypłata następuje z urzędu, na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Prawo do świadczenia mają nauczyciele zatrudnieni na dzień 1 lipca 2026 roku. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w trakcie roku szkolnego, świadczenie przysługuje proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Kiedy nauczyciele otrzymają świadczenie urlopowe 2026?

Zgodnie z przepisami, nauczycielskie świadczenie urlopowe powinno zostać wypłacone najpóźniej do końca sierpnia 2026 roku. W praktyce większość szkół przekazuje środki w lipcu, przed rozpoczęciem wakacji. Warto pamiętać, że świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale jest oskładkowane.