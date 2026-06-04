Wymowna wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio na temat Grenlandii. W środę w Izbie Reprezentantów Rubio oświadczył, że wyspa "na razie" jest częścią Danii. Jednocześnie przekazał, że trwają rozmowy w sprawie rozszerzenia tam obecności wojskowej USA.

Marco Rubio / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News / East News

Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio podczas wysłuchania w Izbie Reprezentantów stwierdził, że Grenlandia "na razie" jest częścią Danii.

Rubio poinformował, że trwają rozmowy z Danią o zwiększeniu obecności wojskowej USA na Grenlandii.

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Marco Rubio mówił o Grenlandii podczas środowego wysłuchania przed komisją spraw zagranicznych Izby Reprezentantów. Pytany przez kongresmenkę Demokratów Sarę McBride, czy jest świadomy, że Grenlandia jest częścią Danii, odpowiedział z ironią: "na razie".

Dodał potem jednak, że trwają rozmowy z Danią na temat "wykorzystania Grenlandii dla kolektywnej obrony nas wszystkich".

Rubio zapowiada "dobre wieści"

Grenlandia, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

To kluczowy element obrony przeciwrakietowej, ale właśnie w tej chwili jesteśmy w trakcie tych rozmów. Myślę więc, że jesteśmy na dobrej drodze, ale nie chcę ujawniać publicznie informacji, które mogłyby podważyć nasze rozmowy na ten temat - powiedział Rubio. Chwilę później ocenił, że wkrótce będzie miał "dobre wieści" na ten temat.



Jednocześnie szef dyplomacji USA bronił wcześniejszych wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat konieczności "posiadania" przez USA wyspy.



Zdaniem prezydenta o wiele łatwiej jest bronić czegoś, gdy ma się nad czymś całkowitą kontrolę - powiedział Rubio.

"NATO potrzebuje znaczących zmian"

McBride zaznaczyła, że takie wypowiedzi podważają NATO i zapytała Rubio, czy artykuł 5. traktatu waszyngtońskiego o wzajemnej obronie w razie ataku na państwa Sojuszu nadal obowiązuje.



Stany Zjednoczone nadal są w sojuszu NATO i będziemy w Turcji, aby rozmawiać o wszystkich tych kwestiach - odpowiedział. Sam prezydent weźmie udział w kolejnym spotkaniu szefów państw NATO, gdzie wszystkie te kwestie zostaną jasno omówione. Nadal jesteśmy w NATO, ale NATO potrzebuje znaczących zmian, a prezydent dał to jasno do zrozumienia - dodał.

