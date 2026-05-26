Skarżysko-Kamienna idzie śladem Starachowic. To miasto w woj. świętokrzyskim wprowadza darmowe autobusy, ale nie każdy pojedzie bez biletu. Kluczem będzie jeden nowy dokument.

Bezpłatna komunikacja miejska w Skarżysku-Kamiennej od 1 lipca 2026 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od lipca 2026 w Skarżysku-Kamiennej komunikacja miejska będzie całkowicie darmowa dla mieszkańców z kartą mieszkańca.

Karta mieszkańca otrzymają osoby zameldowane i rozliczające podatki oraz deklarujące odpady w mieście - to sposób na skierowanie benefitów do lokalnej społeczności.

Roczny koszt darmowej komunikacji to 1,7 mln zł, a miasto już zabezpieczyło na to środki w budżecie.

Skarżysko-Kamienna dołącza do Starachowic, gdzie bezpłatne autobusy już zwiększyły liczbę pasażerów z 1,8 do ponad 4 mln rocznie.

Od lipca 2026 roku Skarżysko-Kamienna dołączy do grona miast oferujących swoim mieszkańcom bezpłatną komunikację miejską. Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnej siatki połączeń autobusowych oraz wprowadzenie tak zwanej karty mieszkańca.

Karta mieszkańca Skarżysko-Kamiennej - klucz do darmowych przejazdów

Jednym z głównych warunków korzystania z bezpłatnej komunikacji będzie posiadanie karty mieszkańca. Dokument ten otrzymają osoby zameldowane w Skarżysku-Kamiennej, które rozliczają podatek PIT w tym mieście oraz posiadają złożoną deklarację śmieciową.

To rozwiązanie ma na celu "uszczelnienie systemu opłat" i zapewnienie, że z darmowych przejazdów korzystać będą wyłącznie osoby faktycznie związane z miastem.

Nowa siatka połączeń i system taktowy

Wprowadzenie darmowych przejazdów oznacza również reorganizację komunikacji miejskiej. Samorząd zdecydował się na wprowadzenie tzw. systemu taktowego, czyli rozkładu jazdy, w którym autobusy kursują w stałych, równych odstępach czasu. Ma to znacząco ułatwić korzystanie z komunikacji i zapewnić pasażerom wygodne przesiadki w dowolnym miejscu na terenie miasta.

Aktualnie w Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje 14 regularnych linii autobusowych, jednak od lipca sieć połączeń zostanie rozbudowana o około 30 tysięcy wozokilometrów. Pozwoli to na lepszą obsługę także osiedli peryferyjnych, które dotychczas były słabiej skomunikowane.

Koszty i inwestycje w tabor

Roczny koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej oszacowano na około 1,7 miliona złotych. Władze miasta zapewniają, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.

Skarżysko-Kamienna podąża śladem Starachowic

Skarżysko-Kamienna będzie drugim miastem w regionie świętokrzyskim, które zdecyduje się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Pierwsze były Starachowice, gdzie od 2022 roku darmowe przejazdy przysługują mieszkańcom rozliczającym podatki w mieście oraz ich niepełnoletnim dzieciom. Tam podstawą do korzystania z bezpłatnych usług jest Starachowicka Karta Miejska.

Efekty wdrożenia tego rozwiązania są imponujące - według analiz, liczba pasażerów w 2021 roku wyniosła 1,8 miliona, a już rok później wzrosła do ponad 2,8 miliona. W kolejnych latach, od 2023 do 2025 roku, każdego roku przewożonych było ponad 4 miliony osób.