Skarżysko-Kamienna idzie śladem Starachowic. To miasto w woj. świętokrzyskim wprowadza darmowe autobusy, ale nie każdy pojedzie bez biletu. Kluczem będzie jeden nowy dokument.
- Od lipca 2026 w Skarżysku-Kamiennej komunikacja miejska będzie całkowicie darmowa dla mieszkańców z kartą mieszkańca.
- Karta mieszkańca otrzymają osoby zameldowane i rozliczające podatki oraz deklarujące odpady w mieście - to sposób na skierowanie benefitów do lokalnej społeczności.
- Roczny koszt darmowej komunikacji to 1,7 mln zł, a miasto już zabezpieczyło na to środki w budżecie.
- Skarżysko-Kamienna dołącza do Starachowic, gdzie bezpłatne autobusy już zwiększyły liczbę pasażerów z 1,8 do ponad 4 mln rocznie.
Od lipca 2026 roku Skarżysko-Kamienna dołączy do grona miast oferujących swoim mieszkańcom bezpłatną komunikację miejską. Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnej siatki połączeń autobusowych oraz wprowadzenie tak zwanej karty mieszkańca.
Jednym z głównych warunków korzystania z bezpłatnej komunikacji będzie posiadanie karty mieszkańca. Dokument ten otrzymają osoby zameldowane w Skarżysku-Kamiennej, które rozliczają podatek PIT w tym mieście oraz posiadają złożoną deklarację śmieciową.
To rozwiązanie ma na celu "uszczelnienie systemu opłat" i zapewnienie, że z darmowych przejazdów korzystać będą wyłącznie osoby faktycznie związane z miastem.
Wprowadzenie darmowych przejazdów oznacza również reorganizację komunikacji miejskiej. Samorząd zdecydował się na wprowadzenie tzw. systemu taktowego, czyli rozkładu jazdy, w którym autobusy kursują w stałych, równych odstępach czasu. Ma to znacząco ułatwić korzystanie z komunikacji i zapewnić pasażerom wygodne przesiadki w dowolnym miejscu na terenie miasta.
Aktualnie w Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje 14 regularnych linii autobusowych, jednak od lipca sieć połączeń zostanie rozbudowana o około 30 tysięcy wozokilometrów. Pozwoli to na lepszą obsługę także osiedli peryferyjnych, które dotychczas były słabiej skomunikowane.
Roczny koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej oszacowano na około 1,7 miliona złotych. Władze miasta zapewniają, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.
Skarżysko-Kamienna będzie drugim miastem w regionie świętokrzyskim, które zdecyduje się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Pierwsze były Starachowice, gdzie od 2022 roku darmowe przejazdy przysługują mieszkańcom rozliczającym podatki w mieście oraz ich niepełnoletnim dzieciom. Tam podstawą do korzystania z bezpłatnych usług jest Starachowicka Karta Miejska.
Efekty wdrożenia tego rozwiązania są imponujące - według analiz, liczba pasażerów w 2021 roku wyniosła 1,8 miliona, a już rok później wzrosła do ponad 2,8 miliona. W kolejnych latach, od 2023 do 2025 roku, każdego roku przewożonych było ponad 4 miliony osób.