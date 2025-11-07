12 dzieci zasłabło w czasie apelu w szkole podstawowej w Lachowie na Podlasiu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, dwoje uczniów trafiło do szpitala. Blisko 200 osób ewakuowano z budynku.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W szkole podstawowej połączonej z przedszkolem trwał apel z okazji 11 listopada. Nagle grupa dzieci w wieku od 10 do 14 lat zaczęła się skarżyć na złe samopoczucie. Wezwano pogotowie, straż pożarną i policję.

Strażacy ewakuowali uczniów, dzieci z przedszkola i personel. Tomasz Sielawa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie przekazał RMF FM, że czujniki nie wykazały obecności żadnych szkodliwych gazów w powietrzu.

Na miejscu pracowało 7 zastępów straży. 3 karetki pogotowia udzielały dzieciom pomocy - dwoje trafiło na obserwację do szpitala w Grajewie.



Trwa wyjaśnianie przyczyn grupowego zasłabnięcia. Dyrekcja placówki zapewnia, że podczas akademii okna w sali były otwarte.