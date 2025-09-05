Zarzuty za atak na ratownika medycznego w Katowicach. Napastnik to syn kobiety, której ratownicy udzielali pomocy. Mężczyzna jest teraz pod policyjnym dozorem.

Ratowników wezwano do mieszkania starszej kobiety w Katowicach. Chodziło o zasłabnięcie.

Ratownicy zbadali kobietę i udzielili jej pomocy, alle jednocześnie uznali, że nie trzeba jej przewozić do szpitala.

Wtedy jej syn stał się agresywny, zaczął mówić podniesionym głosem, zażądał zabrania mamy do szpitala i uderzył jednego z ratowników.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego.

Podejrzanemu grozi do trzech lat więzienia.