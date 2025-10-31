W Augustowie (woj. podlaskie) powstaje nowoczesne centrum sterowania ruchem kolejowym, które obejmie odcinek między Suwałkami a Sokółką. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. warta 74 mln zł ma poprawić bezpieczeństwo podróżnych i przewozów towarowych w północno-wschodniej Polsce. Prace są finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

W Augustowie powstaje nowoczesne centrum sterowania ruchem kolejowym dla odcinka Suwałki-Sokółka.

Ma zastąpić pięć nastawni.

W ramach inwestycji przy wspomnianej linii położono światłowód. Na stacjach pojawią się m.in. systemy ułatwiające pracę dyżurnych ruchu.

Nowe Miejscowe Centrum Sterowania zastąpi pięć nastawni. Od przyszłego roku dyżurni z Augustowa będą zdalnie zarządzać ruchem na stacjach Sidra, Dąbrowa Białostocka, Jastrzębna oraz na przystanku Szczepki - poinformowało PKP w komunikacie. Centralizacja systemu ma zapewnić lepszy nadzór nad ruchem pociągów, zwiększyć punktualność i umożliwić szybszą reakcję w sytuacjach awaryjnych.

W ramach inwestycji na całej linii Sokółka-Suwałki położono światłowód, który usprawni komunikację i przesyłanie danych. Na stacjach pojawią się nowe megafony do zapowiadania pociągów oraz nowoczesne komputerowe systemy sterowania, co ułatwi pracę dyżurnych ruchu. Dodatkowo na przystanku Szczepki wyremontowano tory, co pozwoli na mijanie się pociągów i zwiększenie liczby kursujących składów.

Za realizację projektu odpowiada firma KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. Inwestycja jest częścią projektu "Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów - etap I".