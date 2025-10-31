Gdańsk ponownie gospodarzem finału europejskich rozgrywek piłkarskich? Miasto kandyduje do prawa organizacji finału Ligi Konferencji w 2028 lub 2029 roku.

Stadion w Gdańsku może gościć finał Ligi Konferencji / Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

UEFA ogłosiła oficjalne kandydatury miast do organizacji finałów Ligi Konferencji Europy w latach 2028 i 2029.

Wśród kandydatów znalazł się Gdańsk, który ponownie chce być gospodarzem wielkiego piłkarskiego wydarzenia.

Decyzja o wyborze miast-gospodarzy zapadnie jesienią 2026 roku.

UEFA ogłosiła oficjalne kandydatury do organizacji finałów Ligi Konferencji UEFA w latach 2028 i 2029. Polski Związek Piłki Nożnej zgłosił gotowość do organizacji finału w jednym z tych dwóch terminów - w zależności od decyzji UEFA - poinformował PZPN.

Wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy perfekcyjnie organizować wydarzenia piłkarskie najwyższej rangi. Chcemy, by Gdańsk ponownie stał się areną finałowych emocji i miejscem, gdzie futbol łączy kibiców z całej Europy - mówi Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

W 2021 roku Gdańsk gościł już finał Ligi Europy. Sześć lat wcześniej taki finał odbył się w Warszawie. W Polsce rozegrano także finał Ligi Konferencji (Wrocław, 2025), a także Superpuchar UEFA (Warszawa, 2024).

W 2027 roku w Warszawie odbędzie się finał Ligi Mistrzyń.

Jak informuje PZPN, do UEFA wpłynęły również zgłoszenia z innych krajów - na 2028 rok z: Francji (Lille, Stade Pierre-Mauroy), Węgier (Budapeszt, Puskás Arena), Włoch (Turyn, Stadion Juventusu) i Kazachstanu (Astana, Astana Arena lub Ałmaty, Stadion w Ałmaty), a na 2029 rok z: Finlandii (Helsinki, Stadion Olimpijski w Helsinkach), Francji (Lille, Stade Pierre-Mauroy), Węgier (Budapeszt, Puskás Arena), Włoch (Turyn, Stadion Juventusu) i Kazachstanu (Astana, Astana Arena lub Ałmaty, Stadion w Ałmaty).

Jesienią 2026 roku zapadnie decyzja, kto zorganizuje finały Ligi Konferencji w sezonach 2028 i 2029 roku.

PZPN ubiega się również o prawo do goszczenia mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku. Decyzja UEFA zapadnie 3 grudnia.