Nazwa CPK zostanie zmieniona, ponieważ projekt został zmieniony - ogłosił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Ta inwestycja dzisiaj mocno przyspieszyła i mam nadzieję, że niebawem zobaczą państwo efekty" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prezes CPK Filip Czarnecki.

Jak zostanie nazwany projekt CPK? / Wojciech Olkuśnik / East News

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zmianę nazwy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) ze względu na modyfikację projektu i odejście od centralizacji.

Nazwa CPK, według ministra, została skompromitowana i trwają prace nad nową nazwą zarówno dla portu lotniczego, jak i całego projektu.

W grudniu 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż 160-hektarowej działki spółce Dawtona, mimo sprzeciwu władz CPK - działka była kluczowa dla przebiegu linii KDP Warszawa-CPK.

CPK z nową nazwą?

Od samego początku byłem przeciwnikiem tego, żeby ten projekt nazywał się w ten sposób, tym bardziej, że my nie centralizujemy Polski - powiedział Dariusz Klimczak w TVP Info. My pracujemy na całej sieci. Jeśli powstaje linia z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Poznania, do Wrocławia, to my staramy się, aby rozwijały się także inne linie, a kolej dużych prędkości miała kontynuację - dodał.

Nazwa CPK zostanie zmieniona, ponieważ projekt został zmieniony, ma poprawione parametry, jest bardziej funkcjonalny, nie jest scentralizowany - podkreślił minister. Jak będzie nazywał się nowy port lotniczy oraz jak będzie nazywał się ten projekt, to osobna kwestia. Nie zaprzeczam, że ja na ten temat myślę i pracuję, bo ta nazwa została skompromitowana - ocenił. Zaznaczył jednocześnie, że minister infrastruktury nie jest pełnomocnikiem do spraw CPK.

Dopytywany, ile działek udało się kupić pod kolej dużych prędkości, minister mówił o 140 hektarach gruntów między Łodzią a Warszawą. Jesteśmy w harmonogramie. To tempo jest właściwe i prace zostaną zakończone do 2032 r., wtedy, gdy równolegle z uruchomieniem lotniska ma być oddana kolej dużych prędkości - zaznaczył.

Afera z działką pod CPK

W poniedziałek WP podała, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tuż przed utratą władzy przez PiS w grudniu 2023 r. - wydało zgodę na sprzedaż 160-hektarowej działki wiceprezesowi prywatnej firmy - spółki Dawtona.

Do sprzedaży doszło mimo sprzeciwu władz Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla budowy którego działka była kluczowa, ponieważ przez ten grunt - w Zabłotni pod Grodziskiem Mazowieckim - ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Prezes CPK w Radiu RMF24

Spółka tym tematem zajmowała się już prawie cały 2023 rok. Wtedy wszystkie decyzje zapadły i kiedy ja miałem możliwość zapoznać się z tą sprawą na początku 2024 roku, wówczas tak naprawdę zastałem już sytuację, w której niewiele można było zrobić - mówił Filip Czernicki, prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego, w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Jeżeli spółka będzie miała możliwość odzyskania tej nieruchomości, to tylko w drodze wywłaszczenia i to tylko tej części nieruchomości, która jest niezbędna pod Kolej Dużych Prędkości, a to są 24 hektary ze 160 - mówił Czernicki.

Co z budową lotniska? Mniej więcej w połowie przyszłego roku zacznie lać się beton. To jest ten moment, kiedy zaczniemy palowanie i główne roboty ziemne, a w kolejnym roku wyjdzie ta inwestycja z ziemi i zacznie się budowa terminala. Ta inwestycja rzeczywiście dzisiaj mocno przyspieszyła i mam nadzieję, że niebawem zobaczą państwo efekty - powiedział prezes zarządu CPK.

Tusk ma już nazwę dla CPK

Premier Donald Tusk we wtorek w nawiązaniu do tej sytuacji powiedział, że dziś "wszyscy w Polsce" odczytują skrót CPK jako "cały PiS kradnie". Jak dodał, ówczesny minister rolnictwa wyraził zgodę na sprzedaż działki 19 października 2023 r., a cały proces i kluczowe formalności zostały zrealizowane w 24 godziny, między 30 listopada a 1 grudnia 2023 r.

Przedstawiciele CPK poinformowali w poniedziałek, że już poprzedni zarząd bezskutecznie domagał się od KOWR przekazania działki. Od lipca 2025 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników KOWR przy sprzedaży działki.

Program budowy CPK

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa - CPK - Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.