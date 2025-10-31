Przez lata Tajlandia cieszyła się wielką popularnością wśród turystów w Azji. Jednak w ostatnim czasie coraz więcej podróżników wybiera Wietnam. Kraj kojarzony z wyjątkową kuchnią i wszechobecnymi motocyklami stał się jednym z najmodniejszych miejsc na wakacje. Co sprawia, że ten kierunek tak szybko zyskuje na popularności?

Wietnam przyciąga coraz więcej turystów/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kraj kontrastów: Od tradycji po nowoczesność

Statystyki nie pozostawiają złudzeń: liczba zagranicznych turystów odwiedzających Wietnam w ostatnim roku wzrosła niemal o 40 proc. Z kolei prognozy na 2025 rok przewidują kolejny rekord. Nic w tym dziwnego, bowiem Wietnam to miejsce, które potrafi zachwycić. Wielu fascynuje, jak tamtejsza historia przenika się z nowoczesnością na każdym kroku.

Jeszcze trzy dekady temu na lotniskach można było spotkać bawoły. Dziś krajobraz największych miast zmienił się nie do poznania. W aglomeracjach takich jak Hanoi czy Ho Chi Minh (dawniej Sajgon) wyrastają nowoczesne drapacze chmur. W modnych kawiarniach i restauracjach można zasmakować światowych specjałów. Ulice pełne są elektrycznych skuterów, a targi kuszą różnorodnymi delikatesami.

Jednak Wietnam nie zatracił swojego wyjątkowego klimatu. Wystarczy oddalić się kawałek od tętniących życiem miast, by znaleźć się wśród zielonych pól ryżowych i cichych świątyń. Nietrudno też spotkać mnichów w szafranowych szatach. To właśnie ten kontrast - przeplatanie się nowoczesności i tradycji - sprawia, że podróż po Wietnamie jest dla wielu tak fascynująca.

Od turystycznych enklaw, po autentyczne przeżycia

Miasta takie jak Da Nang, niegdyś były tylko spokojnymi nadmorskimi miasteczkami. Dziś obfitują w neony, luksusowe hotele i kilometry piaszczystych plaż. Wyspa Phu Quoc przeszła transformację z miejsca, gdzie pasły się krowy, w ekskluzywny kurort z bogatą ofertą wypoczynkową. Jednak nie tylko turystyczne enklawy zachęcają do odwiedzin - Wietnam potrafi zachwycić autentycznością, serdecznością mieszkańców i kuchnią. Dla wielu to ulubiony ze wschodnich jadłospisów.

Wietnam ciągnie się z północy na południe na długość ponad 1600 km. Bardzo popularnym sposobem na poznanie kraju jest podróż słynną linią kolejową "Reunification Express". Łączy ona Hanoi na północy z Ho Chi Minh (Sajgonem) na południu.

To nie tylko wygodny środek transportu, ale także okazja do podziwiania zmieniających się krajobrazów. Podróż można podzielić na kilka etapów i lepiej poznać lokalne zwyczaje i regionalne dania. Podróżnych kusi aromatyczne pho na północy, chrupiące banh mi w centrum czy pikantne curry na południu.

Raj dla odkrywców, na każdą kieszeń

Jednym z największych atutów Wietnamu są niskie ceny. Trzydaniowa kolacja w atrakcyjnej lokalizacji potrafi kosztować mniej niż kieliszek wina w stolicach Europy Zachodniej.

Ho Chi Minh City (Sajgon) regularnie pojawia się w rankingach dużych miast na niedrogie wakacje. Wietnam jest także uznawany za kraj bardzo bezpieczny dla turystów. Przestępczość jest tu znikoma, a mieszkańcy słyną z gościnności i życzliwości.

Choć Wietnam oferuje piękne plaże, pogoda bywa tu kapryśna. Fale również potrafią skutecznie zakłócać wypoczynek. Ten kraj to idealne miejsce dla tych, którzy chcą poznawać lokalną kulturę, próbować nowych smaków i odkrywać nieznane zakątki. To miejsce, gdzie można poczuć się jak prawdziwy odkrywca, nawet jeśli podróż nie trwa zbyt długo.

Co warto zobaczyć w Wietnamie?

Wietnam obfituje w w wiele pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Jednak niewielu może sobie pozwolić na wielotygodniowe wakacje, aby zobaczyć wszystkie okazałości. Będąc w Wietnamie, warto zwrócić szczególną uwagę na:

Hoi An - urokliwe miasteczko słynące z kolorowych lampionów i zabytkowej architektury;

- urokliwe miasteczko słynące z kolorowych lampionów i zabytkowej architektury; Ha Long Bay - zatoka wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znana z malowniczych wapiennych formacji skalnych;

- zatoka wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znana z malowniczych wapiennych formacji skalnych; Hanoi - stolica kraju, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością, a uliczny chaos tworzy niepowtarzalny klimat;

- stolica kraju, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością, a uliczny chaos tworzy niepowtarzalny klimat; Ho Chi Minh (Sajgon) - tętniąca życiem metropolia, idealna na zakupy i wieczorne wyjścia do modnych barów.

Praktyczne wskazówki dla podróżnych

Najlepszy czas na podróż do Wietnamu przypada od listopada do marca. Wówczas temperatura jest przyjemna, a pogoda sprzyja zwiedzaniu. Warto pamiętać, że bilety na pociąg należy rezerwować z wyprzedzeniem. Wietnamczycy chętnie podróżują koleją, zwłaszcza w sezonie. Ruch uliczny może wydawać się chaotyczny, ale panuje tu zaskakująco spokojna atmosfera.

Wietnam to kraj, który zachwyca różnorodnością, autentycznością i niezwykłą gościnnością. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zadowoleni będą zarówno miłośnicy historii i kultury, smakosze, jak i amatorzy wakacyjnych przygód. Wietnam z pewnością spełni oczekiwania tych, którzy szukają nowych wrażeń i chcą odkryć Azję z innej perspektywy niż z hotelowej plaży.