PKP Intercity zagęszcza siatkę połączeń. Zmiany mają poprawić dostępność kolei dla milionów Polaków, także tych z miejscowości, do których do tej pory pociągi dalekobieżne nie docierały lub docierały rzadko. Wszystko za sprawą nowego taboru hybrydowego i spalinowego.

Nowe połączenia dalekobieżne

PKP Intercity ogłosiło plan uruchomienia kilkunastu nowych połączeń kolejowych, prowadzących przez małe i średnie miasta. Pierwsze z nich wystartuje już za kilka miesięcy, w grudniu 2025 roku. Będzie to trasa Gorzów Wielkopolski - Poznań. Kolejny będzie pociąg z Łomży przez Ostrołękę do Warszawy. Kolej pojedzie tam już w przyszłym roku. Pozostałe kierunki mają być uruchamiane systematycznie. Połączenia ma obsługiwać nowy tabor - 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych i 22 składy spalinowe.

Kolej dalekobieżna w Polsce to nie tylko linie magistralne, to nie tylko wielkie aglomeracje, ale również linie lokalne, często linie niezelektryfikowane, do średnich i mniejszych miejscowości, które mają bardzo słabą komunikację z największymi miastami. Chcemy to zmienić - zapowiedział Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

Nie chcemy konkurować z przewoźnikami regionalnymi, a skomunikować regiony z aglomeracjami - dodał.

Dzięki zmianom dostęp do kolei dalekobieżnej ma zyskać około 440 tys. osób, które do tej pory były go pozbawione. Do wielu miast i miasteczek pociągi tego typu dojeżdżały w przeszłości, jednak później połączenia te usunięto. Do Czaplinka i Złocieńca pociągi dalekobieżne powrócą po 40 latach, do Łomży, Chorzeli czy Wielbarka - po 30 latach, a do Człuchowa oraz Czarnego - po 20 latach.

Nowe, hybrydowe i spalinowe pociągi mają pozwolić na rozbudowanie oferty przewozowej również w miejscowościach, w których mieszkańcy do tej pory mogli korzystać tylko z jednego połączenia dalekobieżnego dziennie. Chodzi tu między innymi o Świdnicę, Chojnice, Czersk i Krasnystaw. Taki tabor ma też poprawić stan transportu zbiorowego w miejscowościach leżących przy niezelektryfikowanych liniach, czyli np. Jasła, Zagórza, Kostrzyna czy Gorzowa Wielkopolskiego. 

Według szacunków przewoźnika dzięki nowym połączeniom lepszy dostęp do kolei dalekobieżnej ma zyskać nawet 3,5 miliona Polaków.

Ambitne plany

Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PKP Intercity planuje w tym roku obsłużyć aż 88 milionów pasażerów. To wynik, który według wcześniejszych założeń miał być osiągnięty dopiero w 2030 roku. W perspektywie pięciu lat celem jest przekroczenie 100 milionów podróżnych rocznie.

Chcemy tworzyć spójną sieć kolejową, obsługiwaną przez narodowego przewoźnika i innych, regionalnych. Głównym celem jest komfort pasażerów i przekonanie ich, że kolej to alternatywa dla transportu samochodowego - powiedział Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.

Nowe pociągi

W każdym z nowych, hybrydowych pociągów znajdzie się 177 miejsc siedzących (156 w drugiej klasie i 21 w pierwszej). Komfort podróżnych ma poprawić klimatyzacja, ergonomiczne fotele, gniazdka elektryczne przy siedzeniach i indywidualne oświetlenie. Z myślą o osobach z ograniczoną mobilnością przewidziano specjalne strefy ułatwiające podróżowanie, natomiast rodziny z dziećmi będą mogły korzystać ze stolików do gier i praktycznych schowków. Rowerzyści znajdą miejsca na rowery. Bezpieczeństwo przejazdów zapewni Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS).

Plan nowych połączeń PKP Intercity:

  • Warszawa - Łomża (m.in. przez Wyszków, Ostrołękę, Śniadowo)
  • Białystok - Gdynia (m.in. przez Olsztyn, Szczytno, Chorzele, Ostrołękę, Śniadowo, Łapy)
  • Kraków - Gdynia (m.in. przez Katowice, Tarnowskie Góry, Kłobuck, Działoszyn, Łódź, Gostynin, Płock, Rypin, Grudziądz, Sztum)
  • Warszawa - Białystok (m.in. przez Siemiatycze, Hajnówkę, Bielsk Podlaski)
  • Kraków - Hrubieszów (m.in. przez Mielec, Stalową Wolę, Biłgoraj, Zamość)
  • Warszawa - Hrubieszów (m.in. przez Radzyń Podlaski, Lubartów, Zamość)
  • Gdynia - Kostrzyn (m.in. przez Chojnice, Piłę, Krzyż, Gorzów Wielkopolski)
  • Poznań - Kostrzyn (m.in. przez Krzyż, Gorzów Wielkopolski)
  • Kraków - Zagórz (m.in. przez Gorlice, Jasło, Krosno, Sanok)
  • Kraków - Jelenia Góra (m.in. przez Nysę, Świdnicę)
  • Warszawa - Gdynia (m.in. przez Sierpc, Jabłonowo Pomorskie, Grudziądz)
  • Gdynia - Szczecin (m.in. przez Chojnice, Człuchów, Szczecinek, Czaplinek, Złocieniec)