Białystok wybuduje kolejne 165 mieszkań komunalnych. Inwestycja będzie możliwa dzięki 47 mln zł dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego – poinformował prezydent Tadeusz Truskolaski podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na około 55 mln zł. Miasto dołoży do tej kwoty 8 mln zł z własnego budżetu. Nowe mieszkania powstaną przy ul. Absolwentów, gdzie Białystok sukcesywnie realizuje kolejne inwestycje mieszkaniowe. Łączna powierzchnia lokali przekroczy 6 tys. metrów kwadratowych, a miejski wkład w budowę jednego metra kwadratowego wyniesie 1,3 tys. zł.

Dziewięć z nowych mieszkań zostanie przeznaczonych dla osób korzystających z programu "Za życiem". Lokale będą oddawane w standardzie "pod klucz".

To już druga umowa Białegostoku z BGK dotycząca budowy mieszkań komunalnych. Wcześniej, na początku marca, miasto podpisało umowę na 66,5 mln zł dotacji na budowę 229 mieszkań oraz budynku garażowego również przy ul. Absolwentów. Część z tych lokali ma trafić do uczestników programu "Mieszkanie dla absolwenta". Najlepszym absolwentom wyższych uczelni, którzy zostają i pracują w mieście, gmina wynajmuje mieszkania po preferencyjnych cenach.

Za realizację inwestycji odpowiada Zarząd Mienia Komunalnego. Jak poinformował jego dyrektor Andrzej Ostrowski, przetarg na budowę dwóch budynków (166 i 229 mieszkań) zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja, a podpisanie umowy planowane jest na jesień. Całość ma zostać zrealizowana w ciągu trzech lat. Jeden z bloków zostanie ukończony wcześniej, drugi później.

W podziemnych garażach pod trzema blokami przy ul. Absolwentów powstanie łącznie 1,5 tys. miejsc schronienia dla mieszkańców. Zainteresowanie nowymi lokalami jest duże, a wnioski o mieszkania komunalne w Białymstoku są rozpatrywane na bieżąco - poinformował Ostrowski.