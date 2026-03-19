​Miasto Białystok wybrało zwycięską koncepcję pomnika upamiętniającego Ryszarda Kaczorowskiego. Monument ma stanąć na skwerze przy ul. Mazowieckiej i Kaczorowskiego - w miejscu związanym z jego młodością. Na razie nie podano konkretnej daty realizacji inwestycji.

Do konkursu zgłoszono 15 prac. Wygrała propozycja autorstwa Jacka Kicińskiego z Siemianowic Śląskich, nagrodzona kwotą 20 tys. zł. Artysta jest już znany w mieście jako twórca pomnika Władysława Bartoszewskiego.

Teraz władze planują podpisanie umowy i przygotowanie projektu wykonawczego. Według prezydenta Tadeusza Truskolaskiego realizacja może potrwać około półtora roku. Ale to tylko moja zgadywanka - wskazał samorządowiec.

Zwycięska koncepcja przedstawia Kaczorowskiego w momencie przekazania insygniów władzy - nawiązując do historycznej ceremonii z 22 grudnia 1990 roku, gdy przekazał je Lechowi Wałęsie. Jury doceniło nowoczesną formę rzeźby, jej ekspresję oraz odejście od "superrealistycznego" stylu.

Pomnik był projektem budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Szacowany koszt inwestycji to ok. 700 tys. zł.

Inny z projektów pomnika Ryszarda Kaczorowskiego / Dawid Gromadzki, UM Białystok /

Inny z projektów pomnika Ryszarda Kaczorowskiego / Dawid Gromadzki, UM Białystok /

Żołnierz, prezydent, ofiara katastrofy smoleńskiej

Ryszard Kaczorowski urodził się w 1919 roku w Białymstoku i był honorowym obywatelem miasta. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji, został aresztowany przez NKWD i zesłany na Kołymę. Po uwolnieniu walczył w armii gen. Władysława Andersa. Po wojnie pozostał na emigracji w Londynie, gdzie pełnił funkcję prezydenta RP na uchodźstwie. Zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku, mając 91 lat.