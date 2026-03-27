27 marca 2026 roku mija dwadzieścia lat od śmierci Stanisława Lema - wybitnego pisarza, filozofa i futurologa, którego twórczość na zawsze odmieniła polską i światową literaturę. Jego dzieła, przetłumaczone na dziesiątki języków, do dziś inspirują kolejne pokolenia czytelników i naukowców. Niedawne odkrycie debiutanckiego opowiadania Lema z czasów młodości rzuca nowe światło na początki jego kariery.

/ Jakub Grelowski / PAP

Stanisław Lem urodził się 12 września 1921 roku we Lwowie w rodzinie lekarskiej. Już od najmłodszych lat wyróżniał się niezwykłą inteligencją i wyobraźnią. Testy przeprowadzone w gimnazjum wykazały, że był jednym z najinteligentniejszych młodych ludzi w południowej Polsce. Jako dziecko z pasją projektował urządzenia, rysował wymyślone przez siebie prehistoryczne zwierzęta i godzinami czytał książki z biblioteki ojca, szczególnie te o tematyce medycznej i anatomicznej.

Niedawno, 23 marca, świat obiegła wiadomość o odnalezieniu debiutanckiego opowiadania Lema, napisanego w wieku 14 lat. Utwór "Zaczarowana historia" został opublikowany w lwowskiej gazecie "Polska Niepodległa" w 1936 roku, podpisany przez młodego autora jako "uczeń klasy III. gimn.". To niezwykłe odkrycie pozwala spojrzeć na początki literackiej drogi Lema z nowej perspektywy.

Wojenne doświadczenia

Lem dorastał w burzliwych czasach. Po wybuchu II wojny światowej i sowieckiej okupacji Lwowa nie został przyjęty na Politechnikę ze względu na "burżuazyjne pochodzenie", dlatego rozpoczął studia medyczne. Wkrótce jednak do miasta wkroczyli Niemcy, a Lem i jego rodzina, będący pochodzenia żydowskiego, musieli ukrywać się przed zagładą. Dzięki fałszywym dokumentom uniknęli getta i przeżyli okupację, choć Lem był świadkiem dramatycznych scen, które na zawsze odcisnęły piętno na jego psychice.

Wojenne przeżycia wielokrotnie powracały w jego twórczości - zarówno w formie makabrycznego humoru, jak i realistycznych opisów. Motywy zagłady, pogromów i walki o przetrwanie pojawiają się w takich dziełach jak "Eden", "Dzienniki gwiazdowe" czy "Szpital przemienienia". Sam Lem rzadko mówił publicznie o swoim żydowskim pochodzeniu i okupacyjnych doświadczeniach, traktując je jako osobiste tabu.

Kariera literacka - od science fiction do filozofii

Po wojnie Lem rozpoczął działalność literacką. Jego pierwsza powieść, "Człowiek z Marsa", powstała jeszcze podczas okupacji i była publikowana w odcinkach w 1946 roku. Przez kolejne dekady Lem stworzył około 40 książek, w których analizował etyczne konsekwencje rozwoju nauki i techniki. Jego najbardziej znane dzieła, takie jak "Solaris", "Opowieści o pilocie Pirxie", "Dzienniki gwiazdowe" czy "Cyberiada", na stałe weszły do kanonu światowej literatury science fiction.

Lem był nie tylko autorem fantastyki naukowej - równie ważne miejsce w jego dorobku zajmują powieści realistyczne ("Wysoki Zamek", "Szpital przemienienia") oraz eseje filozoficzne i futurologiczne. W monumentalnej "Summie Technologiae" przewidywał przyszłość ludzkości, ostrzegając przed zagrożeniami płynącymi z niekontrolowanego postępu technologicznego.

Fenomen światowej popularności

Twórczość Lema zdobyła uznanie na całym świecie. Jego książki przetłumaczono na 41 języków, a łączny nakład przekroczył 30 milionów egzemplarzy. Był najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem, choć sam rzadko podróżował i większość życia spędził w swoim krakowskim gabinecie, pisząc na starej maszynie do pisania.

Nazwisko Lema upamiętniono w wyjątkowy sposób - jego imieniem nazwano planetoidę 3836 Lem oraz ulice w Krakowie i Wieliczce. Na nagrobku pisarza widnieje łacińska sentencja: "Feci, quod potui, faciant meliora potentes" - "Zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej".

Ostatnie lata i spuścizna

W latach 80. Lem wyjechał z Polski, najpierw do Berlina Zachodniego, potem do Austrii, gdzie kontynuował twórczość i współpracował z zagranicznymi mediami. Do kraju wrócił w 1988 roku. W ostatnich latach życia skupił się głównie na pisaniu esejów i felietonów, coraz rzadziej sięgając po beletrystykę.

Stanisław Lem zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie. Pozostawił po sobie nie tylko bogaty dorobek literacki, ale także głębokie przemyślenia na temat kondycji człowieka, przyszłości cywilizacji i granic ludzkiego poznania. Jego twórczość wciąż inspiruje, prowokuje do myślenia i zachęca do zadawania pytań o sens istnienia w nieustannie zmieniającym się świecie.