W Białymstoku wprowadzono nowe zasady dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych. To odpowiedź na rosnącą liczbę incydentów z udziałem tych pojazdów oraz liczne skargi mieszkańców. Przepisy zostały opracowane przez straż miejską we współpracy z operatorem hulajnóg na wynajem.

Białystok wprowadza ograniczenia dla hulajnóg elektrycznych

Od ubiegłego tygodnia w Białymstoku działają specjalne strefy, w których obowiązuje całkowity zakaz poruszania się i pozostawiania hulajnóg elektrycznych.

Nowe regulacje nie obejmują konkretnych ulic, ale miejsca o dużym natężeniu ruchu. Chodzi m.in. o Rynek Kościuszki (szczególnie okolice ratusza, katedry, pomnika Józefa Piłsudskiego), Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego czy dziedziniec Pałacu Branickich (z fontannami).

Ograniczenia obowiązują również na terenie parków miejskich:

Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego,

Park Planty,

Park Branickich,

Bulwary im. Z. Kościałkowskiego.

Celem nowych przepisów jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci i osób starszych, oraz zwiększenie porządku w przestrzeni publicznej - informuje magistrat. Zakazy dotyczą zarówno użytkowników hulajnóg na wynajem, jak i właścicieli prywatnych pojazdów.

W przypadku hulajnóg na wynajem pojazd, który dojedzie do strefy z zakazem ruchu, automatycznie się zatrzyma - przekazała w rozmowie z RMF24.pl urzędniczka z białostockiego urzędu miasta.

Władze stolicy Podlasia podkreślają, że regulacje są odpowiedzią na zgłoszenia mieszkańców, którzy zwracali uwagę na niebezpieczne sytuacje, nadmierną prędkość jednośladów i łamanie przepisów ruchu drogowego.

Nowe zasady mają umożliwić skuteczniejszą kontrolę korzystania z hulajnóg i poprawić komfort życia w Białymstoku.