Jerzy Engel powiedział w Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24, że mamy większe gwiazdy i lepszą drużynę niż Szwecja. "To my jesteśmy faworytem. To nas muszą się bać, a nie odwrotnie" - podkreślił były selekcjoner reprezentacji Polski.

Polska po trudnym meczu pokonała w Warszawie Albanię 2:1 i zagra we wtorek ze Szwecją w finale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata. Taki mecz rozgrywa się na sucho dużo wcześniej. Selekcjoner i jego sztab są na pewno już dobrze przygotowani. Ukrainę i Szwecję rozpracowali na czynniki pierwsze - powiedział Jerzy Engel.

Jesteśmy drużyną, która jest lepiej przygotowana. Sądzę, ze damy sobie radę ze Szwedami - podkreślił Engel. Viktor Gyökeres już się wystrzelał. Wystarczy - dodał nawiązując do trzech goli szwedzkiej gwiazdy w meczu z Ukrainą.

Jesteśmy przygotowani do tego meczu. Trzeba przygotować piłkarzy, że jesteśmy faworytem - zaznaczył były selekcjoner.

Trudne baraże

Były selekcjoner zaznaczył, że baraże to trudne mecze. Nie ma możliwości skorygowania błędów w kolejnym meczu. Presja na zawodnikach jest większa - przyznał.

Komentując wczorajszy mecz z Albanią Engel wyraził podziw dla Piotra Zielińskiego za przepięknego gola. Uderzenie było fantastyczne - ocenił trener.

Zaznaczył, że pierwsze 15 minut był bardzo dobre. Wydawało się, że za chwilę zmieciemy przeciwnika - powiedział Engel. Ale mecze się wyrównał, Albańczycy doprowadzili do prowadzenia i wtedy zaczęło się niedobrze - dodał.

Całe szczęście jest przerwa. Po przerwie wyszedł inny zespól, świetnie zmotywowany - podkreślił były selekcjoner.

"Grabara po Skorupskim numerem jeden"

Engel chwalił bramkarza Kamila Grabarę. Przyznał, że jego gra zdecydowała o wygranej naszej drużyny. Wygrał kluczowym moment w grze jeden na jeden i to było najważniejsze - powiedział o fantastycznej interwencji naszego bramkarza.

W takim meczu nie gra się dużo z bramkarzem i nie gra się do tyłu. Tego nie lubimy. Raczej gramy do przodu, żeby dać szanse napastnikom - wyjaśnił Engel i dodał, że Grabara wypracował sobie miejsce w kadrze. Trudno sobie wyobrazić, żeby po takiej interwencji zaszła zmiana w bramce. Grabara jest w tej chwili po Skorupskim numerem jeden w bramce - powiedział.

Były selekcjoner wypowiedział się także na temat Oskara Pietuszewskiego. On gra swoje, Robert Lewandowski da nam bramkę, Piotr Zieliński stanie na wysokości zadania i wiemy, że Pietuszewski będzie znakomicie dryblował i da energię zespołowi - powiedział Engel.

Dobre słowa skierował także pod adresem Filipa Rózgi. Przyznał, że zaskoczył go młody zawodnik. Pasował do koncepcji Jana Urbana - stwierdził.

